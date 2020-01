Ainda assim, não defende expressamente a proibição das touradas, mas antes a "eliminação de ajudas e subsídios relacionados com as touradas e proíbem espectáculos que envolvam o abuso de animais".

Unidas Podemos quer o debate sobre as touradas no novo governo

Ana Patrícia CARDOSO Ainda assim, não defende expressamente a proibição das touradas, mas antes a "eliminação de ajudas e subsídios relacionados com as touradas e proíbem espectáculos que envolvam o abuso de animais".

Pablo Iglesias é o possível líder de uma direção para o Bem-Estar Animal, criada pela coligação PSOE e Unidas Podemos, que pretende trazer o debate sobre as touradas para o programa do novo governo espanhol.

Iglesias, do Podemos, admitiu que "é hora de correr riscos e estar nas decisões" para que, a partir do governo, ele possa mudar as coisas mas admite que existe o perigo de "desapontar os eleitores". Já Pedro Sánchez afirmou ocasionalmente que não gosta de touradas, mas que as respeita.

Em 2018, Pablo defendia abertamente o fim das touradas, no entanto, acabou por esfriar o discurso.

En Unidos Podemos apostamos por que las corridas de toros desaparezcan, y deseamos que el paso sea refrendado por la ciudadanía para que se sostenga al margen del gobernante de turno.



El ecologista @LeoAnselmi lo comentó ayer en @enlafronteratv 👇🏽 pic.twitter.com/wQriqDhcV1 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de outubro de 2018

O bem-estar animal tem sido um tema de preocupação para o Podemos devido à pressão do partido PACMA, grande defensor dos animais.

Os roxos (Podemos) evitam o pedido expresso de abolição, mas promovem a "eliminação de ajudas e subsídios relacionados com as touradas e proíbem espectáculos que envolvam o abuso de animais".

O PACMA considera que esta é uma "posição fraca" uma vez que, assim que foi formado governo, o partido exigiu medidas concretas como "a proibição de circos com animais, a tauromaquia e qualquer espetaculo que envolva animais".

Por fin hay un gobierno en nuestro país. Se ha perdido ya mucho tiempo y es el momento de tomar medidas sin más dilación.



Ya no hay excusas.



PACMA va a exigir al Ejecutivo que de manera urgente aborde las siguientes cuestiones:



[Hilo] 👇 pic.twitter.com/WDcEu6qXgn — PACMA (@PartidoPACMA) 7 de janeiro de 2020

No entanto, o pacto governamental selado pelos socialistas e pelos roxos limita-se a promover uma Lei de Bem-Estar Animal, que garante uma relação de respeito para com todos os seres vivos, incluindo a revisão da tributação dos serviços veterinários.

"Estudaremos a possibilidade de estabelecer um crime de maus tratos a animais selvagens em seu ambiente natural e uma revisão das penas por abandono de animais domésticos, e melhorias no controle de animais domésticos e no controle da produção de animais de consumo", diz o texto.

Nos últimos dois anos em Espanha, as touradas influenciaram 103 atividades económicas que vão desde a criação de gado a hotéis e restaurantes e tiveram um impacto na economia de 4.150 milhões de euros, de acordo com dados recolhidos pela Associação Nacional de Organizadores de Tauromaquia (Anoet).