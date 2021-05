Cerca de 42% dos fundos recolhidos no Luxemburgo são provenientes do recrutamento de mais 2.500 novos doadores, através da iniciativa "Global Parents".

Unicef-Luxemburgo angaria recorde de 5,8 milhões de euros

Henrique DE BURGO

A delegação da Unicef no Luxemburgo registou resultados sem precedentes em 2020. O organismo das Nações Unidas para a defesa das crianças angariou no ano passado, no Grão-Ducado, um recorde de 5,8 milhões de euros para projetos que envolvem crianças em todo o mundo.

Cerca de 42% dos fundos recolhidos no Luxemburgo são provenientes do recrutamento de mais 2.500 novos doadores, através da iniciativa "Global Parents". Com dons mensais até 50 euros, os novos doadores contribuíram com 2,4 milhões de euros em 2020.Outros 26% dos fundos são provenientes de doações privadas e 16% de fundações.

Quanto ao uso do dinheiro angariado, 42% foi para o apoio de emergência da Unicef, 37% para ajuda aos programas internacionais, 14% para projetos da Unicef organizados pelo Luxemburgo e 7% para missões sociais no Grão-Ducado.

Com estes resultados, a diretora local, Sandra Visscher, conclui que "apesar dos desafios inesperados trazidos pela pandemia, o ano de 2020 foi muito bom para a UNICEF-Luxemburgo em termos de arrecadação de fundos".



