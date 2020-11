160 milhões de doses da vacina norte-americana vão ser distribuídas por todos os países ao mesmo tempo.

União Europeia vai receber vacina da Moderna

Ursula von der Leyen anunciou esta terça-feira que a Comissão Europeia assinou um contrato de compra de 160 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano Moderna. A vacina da Moderna, que já está em processo de aprovação pela agência norte-americana FDA e também pela Agência Europeia do Medicamento (AEM), tem uma eficácia de 94,5% de acordo com os últimos ensaios clínicos.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, as doses da Moderna (à semelhança do que acontece com as outras cinco vacinas contratadas) serão distribuídas a todos os 27 países ao mesmo tempo e de acordo com um pro rata da população.

A Moderna já anunciou que tem capacidade de produzir mil milhões de doses até ao fim de 2021. A vacina da Pfizer/BioNTech (que também chegará à Europa) prevê uma capacidade de produção de mil milhões e 300 mil doses, também nos próximos doze meses.

A vacina da Moderna tem a vantagem em relação à da BioNTech de não precisar de ser armazenada a -70°C. A vacina da Moderna permanece estável entre 2° a 8°C e será mais barata do que a da Pfizer/BioNTech, embora a Comissão não tenha anunciado o valor de cada dose.

Na apresentação da Estratégia Europeia de Vacinação, no entanto, a Comissão salientou que as vacinas a contratar (neste momento já são seis) teriam níveis exigentes de segurança e eficácia e seriam acessíveis a todos os Estados-membros. O valor de referência anunciado foi de €3.

A vacina da Moderna (tal como de todas as que estão mais avançadas na pesquisa e nos ensaios clínicos) é administrada em duas doses, neste caso com 28 dias de intervalo. Os 160 milhões de frascos anunciados servirão para garantir imunização a 80 milhões de europeus.

Natal não está salvo

No momento do anúncio, von der Leyen, salientou que embora a vacina seja uma maneira de sair da crise pandémica, ainda não é altura de relaxar as medidas de segurança, nem de ter um Natal normal como dantes.

A presidente da Comissão Europeia salientou ainda que além de ser uma prioridade assegurar vacinas para a UE, a equipa Europa (a EU e outros estados) continua a fazer doações para a Covax - uma coligação de países e instituições – para fazer chegar vacinas aos países em vias de desenvolvimento ao mesmo tempo que aos países desenvolvidos.

