UE acusa a gigante farmacêutica de falhar prazos de entregas de vacinas contra a covid-19.

Sociedade 2 min.

União Europeia e AstraZeneca vão a tribunal em maio

AFP UE acusa a gigante farmacêutica de falhar prazos de entregas de vacinas contra a covid-19.

É oficial e já tem data marcada. O processo que envolve a União Europeia e a AstraZeneca começa a ser julgado a 26 de maio, avançou um tribunal belga esta quarta-feira.

A UE está a processar a AstraZeneca por esta ter alegadamente falhado o acordo de compra ao fornecer doses "francamente inferiores da vacina covid-19" para os 27 Estados- membros.

A farmacêutica sueco-britânica já veio rejeitar as acusações "sem mérito" e insistiu que vai "combater de forma feroz esta ação" nos tribunais belgas, que têm jurisdição sobre o acordo. A ação judicial - que começou na quarta-feira com uma sessão processual num tribunal de Bruxelas - está a ser acelerada, visto que o mundo ainda tenta combater a pandemia.

A UE diz que o caso visa avançar com as entregas das doses a que tem direito e pressionar a empresa a utilizar as fábricas no Reino Unido mencionadas no contrato para abastecer o bloco europeu. "A Comissão e os Estados-membros acreditam que a AstraZeneca tem violado muitas obrigações ao abrigo do contrato de pré-encomenda, relativamente à produção bem como à entrega de vacinas", disse Rafael Jafferali, advogado da UE, à AFP. "Iremos explicar isto ao tribunal". Já o advogado da AstraZeneca, Hakim Boularbah, disse lamentar "profundamente" a decisão da UE. "Esperamos resolver esta disputa o mais depressa possível", acrescentou.

A Comissão Europeia - órgão responsável pela encomenda de vacinas para o bloco - diz que, de um modo geral, a empresa está preparada para entregar apenas um terço das 300 milhões de doses prometidas até ao final de junho. A comissão refere ainda que o contrato responsabiliza legalmente a farmacêutica e lamenta que a empresa tenha entregue grande parte das doses prometidas ao Reino Unido, onde está sediada.

Do outro lado, a AstraZeneca reitera que a empresa apenas se comprometeu com uma cláusula de "melhores esforços razoáveis" para cumprir os objetivos de fornecimento, e diz que em vias de entregar quase 50 milhões de doses até ao final de abril.

A comissão diz que o contrato demonstra uma maior responsabilidade legal e os funcionários assinalaram que a empresa entregou em grande parte as doses prometidas à Grã-Bretanha, onde tem a sua sede.

A UE pretendia inicialmente utilizar a vacina AstraZeneca como o principal "cavalo de batalha" para conseguir a imunidade de grupo, mas agora mudou o foco para a vacina BioNTech/Pfizer.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.