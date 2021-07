Como é que estamos de desinformação online? A pergunta tornou-se mais pertinente durante a pandemia, quando as páginas anti-vacinas e a menorizar o impacto da covid-19 circularam nas redes sociais mais depressa que as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A desinformação alimentou-se da pandemia

A Avaaz - uma reputada organização internacional responsável por ativismo em várias áreas - estudou o comportamento da desinformação online nas quatro principais plataformas de 5 de janeiro a 7 de junho deste ano. E os resultados, apresentados na semana passada, mostram que as alegações das quatro mais influentes redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) de que a desinformação é encontrada e abatida, estão longe de ser verdad



Um vídeo em que uma enfermeira mostrava camas vazias numa unidade de cuidados intensivos, para provar que a covid-19 não provocava doença grave teve 5 milhões de visualizações (considerado pré-viral) no Instagram e no Facebook. Um outro vídeo de um médico a mostrar com um aerossol que as máscaras não funcionavam foi removido no Facebook, mas continuou a circular livremente no Youtube, onde não houve nenhuma ação.

Segundo o estudo da Avaaz “Análise da Emissão das Plataformas em 2021”, o gigante Facebook é responsável por 68% das emissões de desinformação; o Instagram por 12%; o Twitter por 11% e o Youtube por 9%. Quando confrontados com um conteúdo de desinformação as plataformas podem agir de diversas maneiras: não fazer nada, assinalar o conteúdo como erróneo; ou retirá-lo. De acordo com o estudo, o Facebook optou por assinalar, em 96% dos casos, e só em 4% dos casos retirou conteúdos de desinformação do seu feed.

O estudo da Avaaz incidiu sobretudo sobre conteúdos relacionados com a covid-19 e as vacinas. Segundo Luca Nicotra, diretor de campanha desta associação, os investigadores do estudo receberam após fazer um like numa página anti-vax recomendações para seguirem mais 107 páginas com conteúdo desacreditando as vacinas. “O que significa que quando entramos neste ecossistema, o algoritmo promove mais”, sustenta.

As principais plataformas que disseminam o medo das vacinas são o Children’s Health Defence Europe, uma “filial” de uma conhecida organização norte-americana, o Rethink Vaccines , o Energetic Health Institute; o Inform Consent Action Network (ICAN). Segundo alertou Luca Nicotra, todas estas plataformas de anti-vaxxers não estão impedidas de beneficiar das campanhas de recolha de fundos de aniversariantes – a opção criada pelo Facebook para os seus utilizadores no dia em que fazem anos pedirem a amigos para patrocinar uma causa específica.

O resultado do estudo da Avaaz foi apresentado numa conferência online com o título “Para um Acordo de Paris sobre a Desinformação”.

Doze páginas fazem 65% da desinformação

Apresentado na conferência do passado dia 24 de junho, um outro estudo da responsabilidade do Centro Contra o Ódio Digital (CCOD) mostra como as grandes tecnológicas permitiram “aos anti-vaxxers crescer e prosperar durante a pandemia”. Callum Hood, responsável pelo estudo, salientou que a pandemia foi para os movimentos anti-vacinas “uma oportunidade de crescimento”. De janeiro a dezembro de 2020, as 149 contas analisadas pelo estudo passaram de 41 milhões de seguidores a 51 milhões.

E todas beneficiaram com o facto de os algoritmos das redes sociais recomendarem mais páginas com conteúdo semelhante quando um utilizador cai na rede, quer com um like ou seguindo uma das contas. Ou seja, o sistema tem um mecanismo de alimentação que funciona independente da vontade do utilizador. Neste aspeto, salientou Callum Hood, destaca-se o Youtube “conhecido pela sua coluna lateral de recomendações”.

Robert F. Kennedy Jr. é um dos principais promotores de teorias da conspiração e da ideia de que o epidemiologista norte-americano Anthony Fauci e a Fundação Bill& Melinda Gates querem lucrar com as vacinas. Nos oito meses de maio de 2020 a fevereiro de 2021, a sua página no Facebook passou de 487 mil seguidores a 798 mil.

Em fevereiro, finalmente, a conta no Instagram do sobrinho do antigo presidente Jack Kennedy foi bloqueada por “partilhar repetidamente alegações falsas sobre as vacinas anti covid-19”.

A ideia de que as plataformas falharam a bloquear ou minimizar os danos da desinformação tem a ver com o facto de haver doze conhecidas páginas, que geram dois terços do tráfego de conteúdos anti-vacinas nas redes sociais. Esses conteúdos foram partilhados 812 milhões de vezes entre fevereiro e março, o que “mostra como um pequeno grupo de anti-vaxxers determinados é responsável por uma maré gigante de desinformação – e mostra como as plataformas poderiam resolver isso se aplicassem as suas normas”.

Os “doze da desinformação” são responsáveis por 65% de todo o conteúdo anti-vacinas nas redes sociais, segundo a análise do CCOD. Os mais influentes são Joseph Mercola, um defensor das medicinas alternativas, com 4 milhões de seguidores e Robert Kennedy Jr., presidente da Childrens Health Defense, com mais de 1 milhão de seguidores.

Adesão voluntária e desintoxicar o algoritmo

A vice-presidente da Comissão Europeia Vera Jourová traçou paralelos entre o Acordo de Paris alcançado em 2015 para travar o aquecimento global: “Também na desinformação é preciso lutar contra a poluição no nosso ambiente digital; também é necessária a responsabilidade e o compromisso de vários atores. E tal como na questão do clima, a desinformação não tem fronteiras”. Recentemente, a Comissão Europeia apresentou um guia para se fazer a revisão do Código de Conduta sobre Desinformação de 2018. É um documento que seis grandes plataformas assinaram voluntariamente, e que a Comissão reconhece que fracassou, porque nenhuma cumpriu.

A Comissão propôs ainda no final de 2020 legislação para rever toda a área digital, com a Lei dos Serviços Digitais, a Lei dos Mercados Digitais e a Lei da Inteligência Artificial, um pacote que poderá ser aprovado no início de 2022. “Com estas inovadoras propostas queremos criar uma nova alma digital europeia” disse Jourová, acrescentando que a legislação e códigos que estão a ser criados são pioneiros: “Não temos a quem seguir porque somos os primeiros”.

Um dos objetivos de Jourová é que os autores de conteúdos de desinformação – e não só as plataformas- sejam penalizados financeiramente. Para a propaganda política nas plataformas digitais a Comissão quer que haja regras mais estritas do que para o Código de Conduta, que é um documento de adesão voluntária. E para esta ação europeia de “despoluição do ambiente online”, Jourová diz estar a “contar que as democracias do G7 criem uma regulamentação internacional para atacar a desinformação, sem prejudicar a liberdade de expressão”.

Jourová diz seguir dois princípios. Preferir que a adesão às boas práticas seja voluntária e que é preciso tratar a desinformação com luvas cirúrgicas para que no processo de eliminação do falso e danoso não se criem “donos da verdade” e “ministérios da verdade”.

Aura Salla é a representante do Facebook na Europa. Assumiu a posição em maio de 2020, não sem controvérsia, por ter saltado de um emprego na Comissão Europeia para um lugar onde estará a pressionar as instituições da UE a negociarem leis confortáveis para Mark Zuckerberg. Na conferência convocada pela Avaaz, Aura Salla, uma finlandesa de 36 anos, duas vezes candidata ao Parlamento Europeu e consultora na Comissão Juncker, defendeu o gigante de Sillicon Valley: “Desde 2016 o Facebook mudou: transparência, responsabilização e privacidade são valores incluídos em tudo o que fazemos. Bloqueamos milhares de contas falsas todos os dias. E estamos muito comprometidos a lutar contra a desinformação. Temos 35 parceiros a fazer fact-checking em toda a Europa”. Salla salientou que o Facebbok “compreende que as plataformas tenham que responder pelas suas ações e que haja sanções quando não o fazem”.

Mas nem todos acreditam nesta ideia de que as plataformas se vão auto-regular educadamente. A eurodeputada dinamarquesa Christel Schaldemose, relatora do diploma da estratégia europeia de dados, gosta das propostas da Comissão, mas refere que é preciso fazer mais, mesmo que seja necessário entrar em discussões difíceis como o equilíbrio entre a limpeza da desinformação e a garantia da liberdade de expressão. Defende que sobretudo “é preciso testar os algoritmos, que têm que ser transparentes”. A ideia é garantir “a proteção do consumidor” nas redes sociais. A Avaaz defende esta ideia de dar um passo grande: “Desintoxicar o algoritmo. Ver como funciona e neutralizar a forma como nos mantém viciados no ecrã”.

O verdadeiro supervisor do Facebook

Depois de investigar o escândalo do Cambridge Analytica - em que com os dados fornecidos pelo Facebook, esta consultora inglesa conseguiu bombardear utilizadores do Facebook para votarem em Trump nas eleições de 2016 - Carol Cadwalladr diz que “ficou farta”. “O velho sistema de responsabilização não funciona. Ninguém tem vergonha na cara para se demitir e as multas são funcionam”, contou. “No dia em que foi multado em 5 mil milhões de dólares pela interferência nas eleições norte-americanas e no referendo do Brexit, as ações do Facebook subiram”.

Por causa dessa frustração, a jornalista do semanário inglês Observer decidiu criar “uma fonte unida de académicos e organizações de direitos cívicos contra o Facebook ”, antes das eleições para as presidenciais norte-americanas de 2020 porque “estava à vista que Trump ia subverter as eleições através do Facebook e não havia nenhuma resposta”.

“E foi muito chato para o Facebook”, diz Cadwalladr, porque “há anos que diziam que iam criar um conselho de supervisão – e então antes das eleições nós dissemos que íamos roubar o nome deles e chamámo-nos o Verdadeiro Supervisor do Facebook”. Cadwalladr defende que os executivos do Facebook ficaram enraivecidos, mas que só com grande pressão pública se consegue alguma coisa. “Em nenhuma circunstância podemos esperar que eles se auto-regulem. Todas as tentativas nesse sentido falharam”. Quanto ao fact-checking que as plataformas estão a fazer e à monitorização e limpeza de conteúdos, a jornalista diz que “o que estamos a ver neste momento é um teatro de responsabilização. Há apenas um grande espetáculo à volta disto”.

