ULC considera que as medidas implementadas pelo Governo para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida têm surtido efeitos negativos.

Mobilidade

União dos Consumidores pede reforma urgente do serviço Adapto

Henrique DE BURGO ULC considera que as medidas implementadas pelo Governo para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida têm surtido efeitos negativos.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) voltou a pedir mudanças no serviço de transportes para pessoas com mobilidade reduzida, Adapto.

Apesar de o ministro da Mobilidade, François Bausch, ter iniciado reformas para os utilizadores, a ULC refere que tem recebido cada vez mais queixas, dando conta de que o serviço já não é uma alternativa para muitos utilizadores.

Segundo o presidente da ULC, Nico Hoffmann, as medidas implementadas pelo ministério da tutela têm surtido até efeitos negativos, e pede por isso uma revisão do atual sistema de transporte para pessoas com mobilidade reduzida.



A reforma da Adapto é, de resto, um dos pontos do catálogo de reivindicações que a ULC entregou aos partidos políticos, com vista às eleições legislativas de 8 de outubro.

O organismo de apoio aos consumidores volta a pedir critérios claros e precisos para a atribuição ou recusa de um cartão Adapto. Pede ainda viagens individuais em vez de coletivas para que os utilizadores possam chegar aos seus compromissos a tempo ou ainda formação especial para motoristas das carrinhas Adapto em caso de emergência.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.