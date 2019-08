Mortágua e Wormeldange estão geminadas desde 2004.

União Desportiva Portuguesa de Wormeldange recebe medalha de ouro em Mortágua

A União Desportiva Portuguesa (UDP) de Wormeldange foi condecorada na passada semana pela Câmara Municipal de Mortágua com a medalha de ouro.

A associação, fundada há 27 anos, é das agremiações portuguesas mais ativas no Luxemburgo, destacando-se nas áreas do desporto, social, cultural e recreativa.

Além do presidente da associação, Horácio Martins, e do presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, a cerimónia de entrega da medalha de mérito contou ainda com as presenças do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e da vice-presidente da Confederação da Comunidade Poruguesa no Luxemburgo (CCPL), Paula Martins.



A União Desportiva Portuguesa de Wormeldange conta atualmente com mais de 1.500 sócios, na sua grande maioria oriundos de Mortágua, vila geminada com Wormeldange desde 2004.