Vários dos glaciares mais icónicos do mundo desaparecerão até 2050 "independentemente do cenário climático", alertou a UNESCO, antes da COP 27.

Sociedade 3 min.

Clima

UNESCO. Glaciares de Yellowstone, Pirenéus e Kilimanjaro vão desaparecer

AFP Vários dos glaciares mais icónicos do mundo desaparecerão até 2050 "independentemente do cenário climático", alertou a UNESCO, antes da COP 27.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) apresentou um relatório onde apela a uma "redução rápida das emissões de CO2", a fim de preservar os glaciares que são considerados como "Património Mundial".



Ártico aqueceu mais rápido do que o esperado A informação é de um novo estudo publicado na revista Communications Earth & Environment.

Esta análise, divulgada esta quinta-feira, abrange 18.600 glaciares que cobrem um total de 66.000 km2 espalhados por 50 lugares do Património Mundial, ou seja, 10% da superfície glaciar total da Terra, disse a UNESCO.

No total, os glaciares de 17 locais "Património Mundial", ou seja, um terço do total, vão desaparecer até 2050, projeta a UNESCO, com base numa análise de dados de satélite realizada com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Os outros "poderão ser salvos se limitarmos o aquecimento global a 1,5 graus".

Os glaciares estão a derreter a uma taxa de 58 mil milhões de toneladas de gelo por ano, a mesma quantidade de água utilizada anualmente pela França e Espanha, contribuindo 5% para a subida do nível do mar a nível mundial, afirma o relatório. Esta rapidez é "preocupante", especialmente porque "o derretimento está a acelerar", afirmou à AFP Tales Carvalho Resende, coautor do estudo.

América do Norte e Ártico especialmente afetados

Os glaciares reconhecidos como "Património Mundial" são uma amostra representativa de "todos os tipos de glaciares" no mundo. O fenómeno está a ocorrer em todo o lado, mas principalmente na América do Norte e no Ártico. Todos os glaciares de África listados vão desaparecer até 2050, incluindo os do Parque Nacional Kilimanjaro, na Tanzânia, e no Monte Quénia.

Na Europa, os glaciares dos Pirenéus-Mont Perdu, em França e Espanha, deverão desaparecer, bem como os dos Dolomitas, em Itália, e a área tectónica na Sardona, Suíça. Também os dos parques nacionais de Yellowstone e Yosemite, nos Estados Unidos, vão deixar de existir. Três locais classificados na Rússia vão derreter.

Temperaturas da Terra vão subir 2.8 graus até ao fim do século Para António Gueterres, não há dúvida: “Dirigimo-nos para uma catástrofe mundial”

Os glaciares nas áreas protegidas dos três rios paralelos em Yunnan, China, reduziram o seu volume para mais de metade e estão atualmente a derreter mais rápido.



Se as emissões de gases com efeito de estufa permanecerem ao seu nível atual, "cerca de 50% dos glaciares do Património Mundial poderão desaparecer quase inteiramente até 2100", adverte a organização. O impacto será "no ambiente, na biodiversidade e nos recursos hídricos", afirma Carvalho Resende, sem "esquecer que estes glaciares também têm importância cultural para as comunidades locais".

Fundo especial para salvar o planeta

Ao concentrar-se nos glaciares mais conhecidos, a UNESCO espera aumentar a "sensibilização" para a necessidade de compromissos "mais ambiciosos". Para além de apelar à redução das emissões, a organização apela à criação de um "fundo internacional para a monitorização e preservação dos glaciares". "Há ainda uma falta significativa de dados", salienta o coautor.



Além disso, "mesmo que paremos drasticamente as emissões, os glaciares continuarão a recuar" e "teremos de pôr em prática ações de adaptação" face às inevitáveis convulsões que isto causará, observa.

Finalmente assustados? Já podemos romper a conspiração de silêncio e falar sobre o assunto que verdadeiramente importa: a nossa sobrevivência na Terra.

Segundo o relatório do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC), publicado na primavera, o derretimento do gelo e da neve é uma das dez maiores ameaças causadas pelo aquecimento global.

A conferência climática COP27 da ONU, que se realiza de 6 a 18 de novembro na estância egípcia de Sharm el-Sheikh, "terá um papel crucial a desempenhar para ajudar a encontrar soluções", acredita a diretora da Unesco, Audrey Azoulay.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.