Regatas, passeios, jantares e conversas de rua com os cidadãos. Felipe VI e Letizia e as filhas, Leonor e Sofia, continuam a causar sensação na ilha espanhola.

Fotogaleria. As férias populares dos reis de Espanha em Maiorca

Paula SANTOS FERREIRA Regatas, passeios, jantares e conversas de rua com os cidadãos. Felipe VI e Letizia e as filhas, Leonor e Sofia, continuam a causar sensação na ilha espanhola.

Há quase 50 anos que os reis de Espanha passam uns dias de férias em Palma de Maiorca, instalando-se no famoso Palácio de Marivent.

A tradição dos reis eméritos Juan Carlos e Sofia continua agora com os reis Felipe VI e Letizia e as filhas, a princesa Leonor, de 16 anos e a infanta Sofia, de 15 anos, que passaram a última semana na ilha entre regatas, jantares, passeios e receções oficiais. Uma ocasião em que os residentes e veraneantes podem trocar umas breves palavras com os monarcas.

A rainha Sofia, mãe de Felipe, foi a primeira a chegar à ilha, como já é habitual, tendo-se depois juntado os monarcas e as filhas destes. Mais uma vez, o rei emérito Juan Carlos está ausente, exilado em Abu Dhabi, Emirados Árabes, desde 2020, em consequência dos processos sobre irregularidades fiscais que já foram arquivados.

Os visuais eleitos para estas aparições públicas da família real, sobretudo da rainha Letizia e das filhas, a princesa Leonor e Infanta Sofia, têm sido admirados e descritos ao pormenor na imprensa nacional e internacional.

Letizia faz 50 anos

Este ano, a rainha Letizia, que em setembro celebra 50 anos, surpreendeu com um mini-vestido numa 'saída de mulheres' com as filhas e a sogra, a rainha Sofia, no passado domingo. A elegância e boa figura da monarca sempre foram admiradas e o look eleito para a noite causou sensação. Tanto mais que o mini-vestido custa apenas 29 euros e é de uma das mais famosas marcas espanholas.

Reis de Espanha recebem Bettel e marido. Comunidade LGBT+ reage O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o marido, Gauthier Destenay, estiveram presentes no jantar de Gala no Palácio Real de Madrid oferecido aos líderes da NATO, na terça-feira. Veja o vídeo.

A boa disposição e cumplicidade entre Letizia e a sogra Rainha Sofia, de 83 anos, nas aparições públicas deste verão tem sido também notícia em Espanha, em virtude da relação fria e distante que aparentaram ter durante anos.



Nessa noite, o rei Felipe VI esteve ausente pois viajou até Bogotá para assistir à tomada de posse do presidente eleito da Colômbia, Gustavo Preto. Na temporada em Maiorca, Felipe e Letiza têm participado em compromissos oficiais, dividindo o tempo entre descanso e atividades oficiais.

Jantar com 400 convidados

A mais destacada foi a receção dada pelos monarcas à sociedade civil balear, tendo recebido mais de 400 convidados num jantar informal, na sua residência de férias, o Palácio de Marivent. Esta foi a primeira vez que abriram as portas do palácio para esta tradicional receção no verão, já que o evento acontecia sempre no Palácio de La Almudaina, onde o rei agendou várias reuniões oficiais, entre elas, o habitual encontro com o primeiro-ministro espanhol.

Por seu turno, entre outros atos oficiais, a rainha Letizia esteve presente na cerimónia de encerramento da 12ª edição do Atlántida Mallorca Film Fest, onde entregou um prémio à atriz francesa Isabelle Huppert.

“Custa-me ver o rei Juan Carlos manchar o seu legado histórico por causa de mulheres e ambição por dinheiro ” "A monarquia espanhola começa a estar em perigo" com o escândalo de Juan Carlos, diz em entrevista exclusiva ao Contacto a jornalista e escritora espanhola Pilar Eyre, especialista em realeza. Uma conversa onde revela segredos da história do rei com Corinna, dos milhões e negócios do monarca.

E não há férias reais em Maiorca sem um passeio cultural dos monarcas e das filhas, devidamente fotografado. Este ano, a família visitou o município de Valldemossa e o seu palácio, que também já foi residência oficial. Mais uma oportunidade para os populares cumprimentarem Letizia, Felipe e as filhas.

Ainda se desconhece quando os reis deixam Maiorca, local onde a Rainha Sofia deverá continuar por mais tempo.

