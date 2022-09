Entre as 13 finalistas ao título há três jovens lusodescendentes e uma descendente brasileira. Conheça as candidatas desta noite na cerimónia em Mamer.

Concurso de beleza

Uma portuguesa pode ser eleita Miss Turismo Luxemburgo este sábado

A eleição da Miss Turismo Luxemburgo 2022 decorre esta noite de sábado, numa cerimónia em Mamer Schlass, em Mamer. Entre as 13 finalistas encontram-se três lusodescendentes e uma lusófona, com raízes brasileiras.

Na cerimónia, que começa às 19h45 um juri escolherá a jovem que será coroada como Miss Turismo Luxemburgo 2022. O evento será transmitido em direito nas redes sociais, no site oficial do concurso e na página do Facebook e o público também pode votar na sua jovem preferida.

Veja aqui as 13 candidatas:

Cláudia Vitória, tem 30 anos e é cabeleireira em Dudelange

Sara Macedo, 23 anos, educadora em Mullerthal

Catia Ferreira, 22 anos, funcionária empresa de aluguer viaturas em Soleuvre

Priscila Soares,30 anos, manager na cidade do Luxemburgo

Ajla Asani, 18 anos, Esch-sur-Alzette



Vladislava Shurpa, 28 anos, cidade Luxemburgo

Alina Golovkova, 34 anos, cidade Luxemburgo



Laura Bombardella, 18 anos, Tétange



Selma Amri, 30 anos, Bettembourg

Awa Mbathie, 22 anos, Schifflange



Reina Moubamba, 33 anos

Elena Stasi, 22 anos, cidade Luxemburgo



Elena Janevska, 27 anos, Wiltz

A nova Miss Turismo Luxemburgo sucederá à jovem Rin Khamlichi que venceu em 2021.



