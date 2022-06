A "Artemísia" parou no Grão-Ducado, mais precisamente em Clervaux, durante uma viagem europeia invulgarmente longa.

Biodiversidade

Uma águia-imperial voou sobre o Luxemburgo. Mas foi abatida

No final de março, a águia imperial de nome "Artemísia" parou no Grão-Ducado, mais precisamente em Clervaux, durante uma viagem europeia invulgarmente longa. Normalmente, o alcance desta ave de rapina estende-se desde o sudeste da Europa Central até ao Lago Baikal na Sibéria. O seu limite ocidental de distribuição encontra-se na Áustria Oriental, onde a Artemísia teve origem.

A ave fêmea foi abatida na Áustria por um desconhecido no regresso da sua viagem e ficou tão gravemente ferida que teve de ser eutanasiada, como relatado pela organização Bird Life Áustria. "Os exames revelaram que a ave tinha obviamente sido abatida enquanto estava pousada. A bala passou por ambas as patas e quase as cortou. Fraturas abertas e perda maciça de sangue foram a consequência da morte do animal", disse Matthias Schmidt, um conservacionista da Bird Life, citado pelo site vienna.at.

"É triste e vergonhoso que Artemísia tenha sido acompanhada pelo público na sua longa viagem pela Europa e que tenha sido perseguida de forma tão brutal assim que regressou a casa", continuou Schmidt. As autoridades estão a investigar o caso.

Uma viagem invulgar

A fêmea tinha nascido no ano passado perto do Lago Neusiedl, na Áustria Oriental. A 27 de junho de 2021, a organização de proteção das aves Bird Life Áustria colocou um transmissor na águia e libertou-a. No outono, o animal iniciou a sua viagem à Grécia. Nesta altura, o seu irmão bateu numa turbina eólica na Áustria.

A viagem ao Mediterrâneo já era invulgar, já que as águias imperiais passam normalmente o inverno na Europa Central, como explicou Schmidt, especialista em aves de rapina, num comunicado de imprensa.

Águia-imperial avistada pela primeira vez no Luxemburgo A ave consta da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e fez uma visita rápida ao Grão-Ducado na semana passada.

Através do site da Bird Life austríaca, foi possível acompanhar a viagem do animal desde o início de março através dos Balcãs até à Áustria, e de lá até à Alemanha. Após um desvio através dos Países Baixos e Bélgica, Artemísia aterrou finalmente no norte do Luxemburgo, em Clervaux, para passar a noite. Daqui, a águia imperial dirigiu-se para França antes de iniciar o seu regresso à Áustria, uma viagem que se revelou fatal para a ave.

Restam apenas entre 2.500 a 9.999 exemplares

A razão da longa viagem da águia é desconhecida. "As águias imperiais só atingem a maturidade sexual aos seis anos de idade e depois procuram novos territórios", explicou Patric Lorgé, da associação ambiental luxemburguesa Natur&ëmwelt.

Antes disso, alguns "fazem uma longa viagem" e por vezes os animais perdem-se no caminho. As alterações climáticas podem também ser uma razão para a suposta procura de um novo lar. De acordo com a Organização Mundial de Conservação, existem apenas entre 2.500 a 9.999 Aquila heliaca (nome científico desta espécia) adultos no mundo. Com uma estrutura superior a dois metros, a águia-imperial-oriental é uma das maiores aves de rapina da Europa.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

