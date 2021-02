Cada família pode acolher até quatro crianças, além dos seus próprios filhos.

Uma família de acolhimento com uma criança a cargo recebe cerca de 1.800 euros por mês

Indemnização, subsídio, abono e majoração por idade da criança. Feitas as contas, uma família de acolhimento no Luxemburgo com uma criança de oito anos a cargo, por exemplo, recebe 1.834,83 euros num mês de 31 dias. É este o valor atualizado para o ano de 2021, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Serviço Nacional da Infância.

De acordo com a diretora do serviço, Margot Heirendt, o Luxemburgo tem neste momento 235 famílias de acolhimento. No final de 2020, eram 233 e, um ano antes, 206. Cada família pode acolher até quatro crianças, além dos seus próprios filhos. Questionada sobre quantas estão atualmente abrangidas por esta medida, Heirendt adianta que esses dados são publicados apenas duas vezes por ano.

As estatísticas mais recentes datam de 1 de outubro de 2020, altura em o acolhimento familiar abrangia 497 crianças e jovens adultos, sendo que 216 estavam com familiares. Cerca de 92% do total dizia respeito a decisões judiciais. Os restantes 8% correspondem a casos em que os jovens decidiram sair de forma voluntária.

A família de acolhimento é uma medida temporária com objetivo de dar proteção a crianças e jovens. Problemas familiares, distúrbios comportamentais, problemas de saúde dos pais e impossibilidade de regresso à família são algumas das razões que conduzem a este tipo de decisão. Além do acolhimento familiar, muitas crianças são entregues a instituições.



Para poder ser família de acolhimento, os interessados têm de seguir uma formação que, desde 2019, é de apenas 52 horas (em vez das antigas 100), ao passo que a formação contínua é de 12 horas por ano (em vez de 20). É também exigido o domínio de uma das três línguas do país (francês, luxemburguês ou alemão). Do registo criminal não podem constar "condenações incompatíveis com o exercício da atividade".

(Diana Alves, jornalista da Rádio Latina.)

