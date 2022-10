A percentagem de população em risco de pobreza tem vindo a aumentar nos últimos três anos, segundo o relatório do Statec.

Situação social

Uma em cada cinco pessoas em risco de pobreza no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Cerca de 19,2% dos residentes no Luxemburgo estão em risco de pobreza. Uma percentagem superior à registada no ano anterior, em que 18,1% dos residentes enfrentavam esse risco.

A percentagem de população que corre o risco de cair na pobreza está a aumentar nos últimos três anos no Grão- Ducado, segundo os indicadores divulgados hoje pelo Statec. O relatório de Coesão Social lançado esta manhã pelo Instituto de Estatísticas do Luxemburgo conclui que “a coesão social está sobre pressão”, no Luxemburgo.

Uma realidade que resulta das crises sucessivas que têm abalado o planeta, começando pela crise da covid-19 e pela crise energética que se vive neste momento.



Gabinetes sociais sobrecarregados com pedidos de ajuda O Ministério da Família vai recrutar mais funcionários para os gabinetes sociais do país, os chamados “offices sociaux”, em francês.

Gastos com filhos podem chegar aos 774 euros

O relatório revela, ainda, que os gastos dos agregados familiares com cada filho podem atingir os 774 euros, por mês, no caso das raparigas com 17 anos. O valor mais baixo é o registado nos recém-nascidos em que as famílias investem por cada bebé de seis meses cerca de 334 euros mensais.

Os indicadores mostram que uma família com um filho necessita de, pelo menos, 3608 euros por mês. No caso de uma família com três crianças o valor dispara para 5186 euros mensais. Um retrato das despesas dos agregados familiares indicam que, em média, um terço (36,1%) do rendimento é gasto em despesas fixas.

Um quarto dos trabalhadores diz-se discriminado no setor da Horeca

Cerca de 15% dos trabalhadores revelam sentir-se discriminados no local de trabalho por colegas ou clientes. Mas no setor da Horeca, que representa bares, restaurantes, cafés e hotéis, a percentagem atinge os 24%. O estudo revela ainda que um em cada três trabalhadores ainda se encontrava em teletrabalho no 2° trimestre de 2020. É nos setores da administração pública, finanças e seguros que existe uma percentagem maior de trabalho à distância.

Teletrabalho. Perdas de 350 milhões por ano para o comércio local O Conselho Económico e Social (CES) alerta para as repercussões do teletrabalho nos setores da horeca e do comércio.

Mulheres e homens com salários iguais

Ao contrário dos restantes países europeus os indicadores mostram que o Luxemburgo atingiu a paridade salarial entre homens e mulheres. O salário médio delas chega a ultrapassar ligeiramente o salário médio deles.

