O Relatório "Lista Vermelha" registou 30% das espécies nativas europeias em declínio devido à perda de habitat, agricultura intensiva e crise climática.

Sociedade 5 min.

Biodiversidade

Uma em cada cinco espécies de aves da Europa está a caminho da extinção

O Relatório "Lista Vermelha" registou 30% das espécies nativas europeias em declínio devido à perda de habitat, agricultura intensiva e crise climática.

O andorinhão-preto, a narceja-comuma e a gralha-calva estão entre as espécies que caminham para a extinção no continente europeu, de acordo com o último relatório da "Lista Vermelha" do continente, que anunciou que uma em cada cinco espécies de aves está agora em risco.



"Dos Açores, a oeste, aos montes Urais, a leste, as aves que têm sido as pedras angulares dos ecossistemas europeus estão a desaparecer, segundo a análise da BirdLife International, que se baseia em observações de 544 espécies de aves autóctones", noticiou em exclusivo o jornal britânico The Guardian.

Desde o último relatório em 2015, o cortiçol-de-pallas , toirão e a estamenha de pinheiro tornaram-se extintas regionalmente na Europa. No total, 30% das espécies avaliadas mostram um declínio populacional, segundo observações de milhares de peritos e voluntários que trabalham em 54 países e territórios. A nível europeu, 13% das aves estão ameaçadas de extinção e outros 6% estão quase ameaçados. "Os resultados são alarmantes mas não estamos surpreendidos", disse Anna Staneva, chefe interina de conservação, BirdLife Europa e Ásia Central citada pelo Guardian.

Alemanha. Conservacionistas advertem para o aumento de morte ilegal de lobos Os linces e várias espécies de aves de rapina também foram vítimas de assassinatos ilegais.

Os resultados foram recolhidos em 2019 e baseiam-se nas categorias da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e nos critérios aplicados a nível regional. Estes corroboram as conclusões do relatório sobre o Estado da Natureza da UE 2013-2018, que constatou que apenas um quarto das espécies estão em bom estado de conservação.

A perda de habitat, a intensificação da agricultura, a sobreexploração dos recursos, a poluição e as práticas florestais insustentáveis estão a provocar declínios, sendo a crise climática um factor crescente. Os biólogos receiam que centenas de milhares de aves tenham morrido na sua migração através do estado do Novo México, porque não conseguiram encontrar alimentos.

Segundo os especialistas, estas são fortes ameaças e de grande escala às quais nomeiam de "ameaças sistémicas", estando muito relacionadas com a forma como a nossa sociedade funciona e como utilizamos os recursos.



As principais tendências ecoam as conclusões das três publicações anteriores da lista vermelha, em 1994, 2004 e 2015, mostrando tendências descendentes que continuam sem melhorias. "Estamos a ficar sem tempo, o relógio está a contar. Não queremos ver as mudanças dramáticas a que estamos a assistir agora nos próximos cinco ou 10 anos", disse Staneva.

"É um sinal de que algo está a correr seriamente mal à nossa volta". Precisamos de mudar a forma como vivemos, essa é a mensagem chave que vem dos nossos resultados". A rapidez comum está quase ameaçada e as torres e a narceja comum são agora consideradas vulneráveis devido ao declínio acentuado desde 2015, quando foram listadas como as menos preocupantes.

Para que as espécies sejam colocadas na categoria quase ameaçada, a população tem de ter diminuído 25% em três gerações. Quando os declínios são superiores a 30%, entram na categoria ameaçada. Staneva disse que era uma surpresa ver espécies tão conhecidas em grandes dificuldades.

Cientistas querem ressuscitar mamute extinto há 4.000 anos Uma nova empresa de biociências e genética, Colossal, angariou 13 milhões de euros para trazer de volta à vida o mamute lanoso que está extinto. Ou, pelo menos, um animal híbrido semelhante a este.

A lista mais recente irá ajudar a informar as acções de conservação no terreno e as políticas ambientais nacionais e internacionais. As recomendações do relatório incluem a criação de uma rede maior e melhor gerida de áreas protegidas, consistente com o objectivo da ONU de proteger 30% da terra até 2030, com áreas substanciais sob protecção rigorosa, tais como áreas marinhas protegidas "no take" e florestas "no logging".



"Há provavelmente muitas coisas que cada um de nós pode fazer na nossa vida diária para mudar a forma como consumimos os recursos naturais, mas obviamente como cidadãos ativos provavelmente a coisa mais importante que podemos fazer é exigir que os nossos políticos tomem medidas", disse ela.

Uma espécie é extinta regionalmente se não tiver sido observada na Europa durante um período mínimo de cinco anos. Duas espécies que se acreditava estarem extintas em 2015, a tarambola-do-mar Cáspio e a toutinegra do deserto asiático, reapareceram desde então na Europa.

Para mais de 50% das espécies que vivem em habitats rochosos, tais como falésias interiores e picos de montanha, não há investigação suficiente para traçar tendências populacionais precisas. No entanto, nem tudo são más notícias. A recuperação do abutre amargo, do touro dos Açores e do grifo bravo mostram que uma acção orientada para a recuperação das espécies pode funcionar.

Certas aves de rapina, como os papagaios vermelhos, estão em melhores condições graças à proibição de pesticidas como o DDT e à protecção legal contra a perseguição. E algumas espécies estão atualmente a beneficiar de um clima mais quente. O papagaio de cauda preta, por exemplo, passou de vulnerável a não ameaçado desde 2015, e isto deve-se provavelmente ao aumento das temperaturas na primavera na Islândia, que detém cerca de 47% da população europeia.

Pandemia ameaça décadas de esforços da conservação da vida natural em África A covid-19 resultou na eliminação radical das viagens transfronteiriças, afetando gravemente os países dependentes das receitas do turismo como uma parte significativa do seu Produto Interno Bruto.

O Atlas das Aves Criadoras Europeias de 2020 (Ebba2) mostrou espécies mediterrâneas como o comedor de abelhas europeu e a pequena garça estão agora a chegar ao Reino Unido e a outras áreas do norte da Europa, principalmente devido aos invernos mais amenos.

Martin Harper, director regional da BirdLife Europa e Ásia Central, disse esperar que o relatório sirva de catalisador para que mais pessoas e organizações tomem medidas para proteger as aves da Europa. "Os governos de toda a Europa precisam de traduzir a nova ambição global de restaurar a natureza em objectivos legais, apoiados pelas políticas e financiamento adequados", apontou.

As paisagens ricas em carbono, tais como turfeiras, prados e florestas, que podem trazer benefícios para a biodiversidade e o clima, devem ser consideradas prioritárias, o relatório encontrado, e os esforços para sequestrar o carbono devem também ajudar a biodiversidade. Em termos de financiamento, uma recomendação chave mencionada no documento é acabar com "os subsídios perversos" que prejudicam a natureza e mudar para uma política agrícola que apoie uma agricultura favorável à vida selvagem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.