Prisões

Uma dezena de agressões a guardas prisionais desde o início do ano

Diana ALVES O ano de 2021 foi onde se registaram mais casos: 13 agressões e duas tentativas.

Desde o início do ano, houve uma dezena de agressões contra guardas prisionais, de acordo com a ministra da Justiça, Sam Tanson. A pedido dos deputados Claude Lamberty e Max Hahn (DP), a ministra disponibilizou os dados das agressões registadas nos últimos cinco anos. O ano de 2021 foi onde se registaram mais casos: 13 agressões e duas tentativas.

Um número elevado quando comparado com o de 2018, ano em que foram registadas cinco agressões e três tentativas. Sobre greves e motins, o ano com mais ocorrências foi 2018, com cinco.

Desde o início de 2022, não houve greves ou motins nas prisões luxemburguesas. Houve no entanto um incêndio, indica a ministra, sem revelar mais detalhes.

Na questão dirigida à ministra, os deputados pediam também mais esclarecimentos sobre o violento ataque contra seis guardas prisionais do centro penitenciário de Schrassig, no passado dia 29 de junho.

O ataque foi tornado público, na altura, pela associação dos guardas prisionais, que não adiantou mais detalhes sobre o caso. Agora, a ministra da Justiça revelou apenas alguns detalhes das circunstâncias em que aconteceu o ataque.

Sabe-se que a agressão ocorreu depois de um recluso, menor de idade, ter recusado ser revistado pelos guardas. Perante a situação, os guardas decidiram revistar a sua cela e foi nesse momento que começaram a ser agredidos. "O detido teve acesso a um garfo de plástico e começou a agredir os guardas com pontapés e murros e a cuspir-lhes", escreveu Sam Tanson.



