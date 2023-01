Uma centena de pessoas na manifestação pelos Direitos Humanos no Irão

Irão Guterres reitera apelo à calma e pede respeito pelo direito de manifestação

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que "a violência seja evitada" no Irão, exortando as autoridades de Teerão a respeitarem o direito de manifestação e a liberdade de expressão do povo iraniano.