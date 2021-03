André em Inglaterra e as suas festas com o pedófilo Epstein; João Carlos em Espanha e os 64 milhões sauditas desviados para a sua amante e filho bastardo (...) Quantos crimes serão necessários para que se acabe de vez com este vestígio do feudalismo?

Um vestígio feudal

Hugo GUEDES PINTO "Cortem-lhes a cabeça!", gritava a Rainha de Copas; no País das Maravilhas, nem sequer Alice escapava à sentença sumária. Felizmente os soldados da rainha amansavam-lhe a prepotência e raramente cumpriam as ordens injustas da soberana.

"Cortem-lhes a cabeça!", gritaram ao primogénito da rainha de Inglaterra e à sua esposa Camilla. Carlos era conduzido em Rolls-Royce Phantom VI a uma gala de caridade a 1 km do palácio Clarence, um dos cinco onde oficialmente vive. Ambos, palácio e limusine, foram-lhe oferecidos pela mãe – e pagos, obviamente, com impostos dos cidadãos britânicos (e europeus, dada que a rainha era a maior beneficiária da Política Agrícola Comum europeia).

Foram alguns destes "súbditos" quem, manifestando-se no auge da crise de 2010 contra mais uma ronda de cortes de austeridade que os deixaram sem emprego, saúde ou perspectivas de futuro, imitaram a Rainha de Copas de Lewis Carroll ao ver passar o tão luxuoso quanto insultuoso Rolls-Royce.



Passada uma década, Carlos mantém a cabeça firmemente atarraxada aos principescos ombros, ainda e sempre esperando o momento de chegar a figura decorativa principal. O seu nome volta agora à espuma dos dias, devido à entrevista do filho Harry e nora Meghan; um escândalo programado que serve para (além de limpar o nome do jovem que há uns anos se disfarçou de soldado nazi) levantar a ponta do véu sobre o racismo e elitismo entranhados na instituição real britânica, sempre empenhada a fazer a vida negra a plebeias aventureiras.

André em Inglaterra e as suas festas com o pedófilo Epstein; João Carlos em Espanha e os 64 milhões sauditas desviados para a sua amante e filho bastardo (...) Quantos crimes serão necessários para que se acabe de vez com este vestígio do feudalismo?

O mundo lida em simultâneo com a emergência climática, pandemia(s), desigualdade, fome, guerras, ditaduras, poluição imparável... por que é então que esta telenovela de segunda categoria é notícia de capa? As respostas para esta contradição evidente são múltiplas e complexas, mas quero realçar uma que me aflige: as massas estão entorpecidas e, mesmo contra toda a lógica, resistem com todas as forças à mudança.

Dos privilegiados esperam-se algumas funções em troca das jóias e dos palácios – representação, exemplo, reserva moral –, só que estes não cumprem a sua parte do contrato, nem sequer os mínimos (que são não provocar vergonha alheia). André em Inglaterra e as suas festas com o pedófilo Epstein; João Carlos em Espanha e os 64 milhões sauditas desviados para a sua amante e filho bastardo; as ligações a Khaddafi do príncipe Laurent da Bélgica, os 350 milhões por ano que custa a opaca elite real dos Países Baixos... Quantos crimes serão necessários para que se acabe de vez com este vestígio do feudalismo?

Mas nem é só por isso; é que estamos em 2021. É indefensável manter um sistema de castas feudal, sustentando uma clique de multimilionários sem qualquer mérito ou esforço. Algum antepassado destes espertalhões soube inscrever num pergaminho que ele estava acima e os outros o deviam servir; este preceito de que já nascemos "súbditos" de alguém a quem nunca vimos mais gordo vai directamente contra os princípios humanistas de Rousseau e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde todos somos iguais debaixo do sol. Já chega.

