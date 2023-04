A tendência verifica-se desde 2015, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Maternidade

Um terço dos bebés nasce de manhã no Luxemburgo

Maria MONTEIRO A tendência verifica-se desde 2015, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Em 2021, um terço dos nascimentos no Luxemburgo decorreram entre as 8h e as 13h59, percentagem correspondente a 2.430 de 7.746 bebés. A prevalência deste intervalo de tempo nos nascimentos verifica-se desde 2015, segundo dados apresentados pela ministra da Saúde em resposta a uma questão parlamentar dos deputados Josée Lorsché, Marc Hansen e Charles Margue (Déi Gréng).

Cada nascimento no Luxemburgo dá direito a subsídio de 1.740 euros Valor está repartido por três tranches e é atribuído a todas as grávidas e recém-mães residentes no Luxemburgo. Saiba como se processa.

A hora dos nascimentos é um dos indicadores apresentados num documento detalhado sobre os números e as condições dos partos no Luxemburgo. Depois do período da manhã, é de madrugada que nascem mais bebés, concretamente entre a meia-noite e as 5h59. O terceiro intervalo temporário mais comum para os nascimentos é entre as 14h e as 17h59. Até 2018, a tarde era o segundo intervalo de tempo mais frequente, tendo sido ultrapassada pela madrugada a partir daí e até 2021.

Partos naturais são mais frequentes

Ainda segundo Paulette Lenert, a maioria dos partos realiza-se de terça a sexta-feira, tendência que se vem manifestando na última década. Em 2010, 4.218 de 6.440 partos aconteceram às terças, quartas, quintas e sextas-feiras. O mesmo aconteceu em 2021, com 4.895 de 7.633 partos a realizarem-se nestes quatro dias da semana.

No Grão-Ducado, os nascimentos decorrem, sobretudo, de partos naturais. Em 2015, contabilizaram-se 3.888 partos naturais de um total de 6.744 partos, número que inclui também 1.098 cesarianas e 1.759 induções do trabalho de parto. O padrão mantém-se até 2021, o último ano de referência, em que se assinalaram 4.595 partos naturais, 1.144 cesarianas e 1.881 induções, que totalizam 7.620 partos nos hospitais luxemburgueses.

Portuguesas são campeãs da natalidade no Luxemburgo A seguir às luxemburguesas, foram as portuguesas quem teve mais filhos, com 15% dos partos realizados no país.

Entre 2010 e 2021, o número de partos aumentou de 6.431 para 7.620, a que se juntam aqueles que têm lugar fora da maternidade (foram 13 em 2021). Estes dados dizem respeito a partos e não ao número de nascimentos, ou seja, um parto pode resultar em vários nascimentos, no caso de gémeos, por exemplo.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.