Um quarto dos voos previstos para quinta-feira no aeroporto de Paris-CDG foram cancelados

AFP Cerca de um quarto dos voos previstos para quinta-feira de manhã no aeroporto Paris-Charles de Gaulle foram cancelados devido a uma greve do pessoal do aeroporto que exige aumentos salariais, informou a empresa Aéroports de Paris (ADP).

A autoridade francesa da aviação civil (DGAC) pediu às companhias aéreas que reduzissem o número de voos que operam entre as 7h e as 14h desta quinta-feira, 8, enquanto vários aeroportos europeus enfrentaram recentemente enormes dificuldades no tratamento de passageiros devido à escassez de pessoal.

A Air France, a principal companhia aérea a operar a partir do Charles de Gaulle, anunciou que cancelou 85 voos de pequeno e médio curso na quinta-feira para satisfazer os requisitos da DGAC.

Estão também previstas "alterações de horários em voos de longo curso", acrescentou a companhia, dizendo que "os clientes em causa serão contactados diretamente".

Todos os sindicatos do aeroporto de Roissy apelam aos funcionários para que se mobilizem para exigir um aumento salarial de 300 euros "incondicionalmente, para todos".

"Apesar da recuperação do tráfego e dos lucros obtidos, o nosso trabalho não está a ser pago pelo seu justo valor", disseram os sindicatos num comunicado conjunto. "Tudo está a aumentar, excepto os nossos salários", denunciam.

Caos nos aeroportos europeus. Cancelamentos de voos e milhares de passageiros retidos A escassez de pessoal no setor é grande, desde o controle de passageiros aos comissários de bordo passando por pilotos.

Para o Force Ouvrière, "o caos sofrido durante várias semanas pelos empregados que trabalham nas numerosas plataformas aeroportuárias em França e na Europa é intolerável". O sindicato estima que 15 mil empregos foram perdidos no setor aéreo em dois anos devido à pandemia da covid-19, deixando os "trabalhadores pressionados".

No final de abril, o presidente da ADP anunciou que seriam preenchidos 4.000 postos de trabalho nos aeroportos de Orly e Roissy, que estão a enfrentar grandes problemas de recrutamento.

Após dois anos difíceis devido à pandemia, o tráfego aéreo na Europa está a retomar rapidamente e a regressar gradualmente aos seus níveis de 2019.

Em alguns aeroportos europeus, a escassez de pessoal já levou a um enorme caos, como em Amesterdão-Schiphol e Frankfurt, onde os voos tiveram de ser cancelados nas últimas semanas. No Reino Unido, centenas de voos foram cancelados na semana passada pela mesma razão.

