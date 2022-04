E ali estava eu. Pé torcido, mãos em sangue, deitado no alcatrão escuro, cabeça a poucos centímetros do carro que quase me atropelou. E ninguém parava. Ninguém acudia. São assim as cidades grandes: quentes numas coisas, geladas noutras.

Andamos todos ao mesmo

Um pé torcido, um coração grande e outro agradecido

A crónica de Paulo Farinha.

Alcatrão quente. Foi a primeira coisa em que notei: a temperatura do tapete preto e áspero em que os carros deslizam. As mãos ardiam, por causa dos arranhões. O pé lançava uma dor que subia pela perna como uma flecha e parou no estômago, onde causou uma náusea imediata. A cabeça, que não bateu no chão mas ficou a poucos centímetros, estava atordoada. No entanto, o que me chamou a atenção no momento foi mesmo o quente que saia do chão e me chegava ao peito através da tshirt suja e aos braços estendidos no piso.

Só depois vi o telemóvel escavacado, que voou para junto do carro branco e quase foi passado a ferro. E nas letras daquela matrícula: SO. Não sei que números tinha, mas o S e o O estavam demasiado perto da minha cara para esquecer. Então era dali. O som da travagem tinha sido deste carro. O cheiro a borracha queimada vinha destes pneus tão perto.

Respirei fundo, levantei uma mão, fiz força, empurrei-me para o passeio. E lá acenei ao condutor. Dei por mim a pensar : “Obrigado por não me ter atropelado quando caí desamparado à frente do seu automóvel depois de enfiar o pé num buraco e torcer o tornozelo com toda a força”.

Não sei quanto tempo estive ali, sentado junto ao poste que parecia ter sido lançado do céu naquele instante para me encostar e ao qual me agarrei depois para me levantar. Foram minutos suficientes para reparar que a dor no pé aumentava, que havia sangue nas mãos, que o écran do telefone estava partido. E que o condutor não tinha saído do carro branco de matrícula SO. E que as pessoas passavam.... Passou o rapaz de calças brancas que olhou para mim. Passou a senhora com um carrinho de bebé. Passou o senhor moreno que não sei sequer se me viu. Lembro-me destes, mas houve mais... Eu vi-os mas não reparei neles. Só me vieram à memória depois, quando tudo acalmou.

Até que ele chegou... O homem de cabelo comprido, blusão de cabedal e sandálias pretas. Esbaforido, respiração apressada, disse-me que desatou a correr quando eu me estendi ao comprido no meio da estrada. “Vi-o a cair. Magoou-se? Quer ajuda? Eu vinha a descer ali ao fundo, do outro lado da rua. O senhor safou-se por pouco.”

Sou péssimo a descrever pessoas. Não sei explicar características físicas, seria incapaz de ajudar a traçar aqueles retratos robô que a polícia faz. “Sim, eu vi a cara do indivíduo que assaltou o banco, senhor guarda. Tinha uma orelha de cada lado. E um nariz. E dois olhos e uns sapatos escuros.” Não me lembro, por isso, da cara do meu salvador de sandálias pretas – lembro-me que eram feias, até parece mal dizer isso mas a nossa cabeça vai por caminhos que nós não escolhemos e a verdade é que não eram mesmo bonitas. Mas sei que tinha uma voz calma, sotaque nortenho e, tenho a certeza, um coração grande. O homem que me ajudou a levantar, que queria ligar para uma ambulância, que se ofereceu para me acompanhar a casa, ao hospital, a amparar-me os passos para onde eu fosse, esse homem tinha uma orelha de cada lado e um coração grande.

Isto aconteceu na segunda-feira, 25 de abril. Eu vinha do Marquês de Pombal, que este ano, para mim, foi ponto de chegada em vez de ser a partida para o desfile que celebra o feriado mais feliz. Não queria faltar à festa, mas como o tempo era curto para tudo o que tinha de encaixar no dia, tracei o plano perfeito: descer a Almirante Reis a correr até ao Martim Moniz, passar para o Rossio, deslizar para os Restauradores em passo rápido, subir a Avenida da Liberdade ao som do Zeca, passar pela chaimite e furar pela confusão de cravos, bandeiras e sorrisos. E depois continuar a correr de volta a casa: Estefânia, Praça do Chile e Alameda de alma cheia, exercício feito e calorias queimadas.

A ideia era boa, o itinerário também. Mas não contei com aquele buraco junto àquela sarjeta. E, de repente, o plano perfeito transformou-se em alcatrão escuro e quente, em dores que aumentavam e num anjo de cabelos compridos, sem asas mas de sandálias feias a que agora só faltava pegar-me ao colo.

Precisei de umas horas para processar tudo. Depois da viagem de Uber para o hospital, do tempo de espera para a inscrição, da triagem, da pulseira amarela, do raio-x que descartou a fratura e das enormes manápulas do ortopedista a carregar em sítios que causam dor, eu lá juntei as peças todas quando voltei para casa de pé ao peito, mãos arranhadas, telemóvel partido e coração grato.

Eu queria muito dar um abraço, agradecer, pagar uma cerveja, conversar com o senhor do blusão de cabedal. Perguntar-lhe como se chama, de onde vem aquele sotaque, se está de passagem pela cidade ou se vive cá e percorre as ruas à procura de gente caída no chão que precise de ajuda depois de outros não o fazerem.

Abençoada Lisboa, tão bonita com tantos buracos no chão. E onde, como em todas as outras cidades grandes de todos os outros países do mundo, há gente que passa por alguém sentado com dores no passeio e não consegue parar para perguntar se precisa de ajuda.

Cada um tem a sua vida e nela cabem tantas coisas que nos distraem, que nos absorvem, que nos fazem olhar apenas para dentro. Cada um saberá de si e sei lá eu se o condutor ou condutora do carro branco não ia salvar uma vida. Ou se o rapaz de calças brancas não levava mais dores do que eu. Ou se a senhora com um carrinho de bebé corria para a sesta do pequeno e o senhor moreno não era alguém atrasado para se despedir do amor da sua vida que ia partir para a Nova Zelândia.

Não sabemos nada da vida dos outros. Mas naquele 25 de abril, enquanto milhares desciam a avenida depois de eu a ter subido, houve alguém que quis saber da minha. E, por isso, estou-lhe grato. Entre o mal que podia ter acontecido e o “podia ter corrido muito pior”, eu sou dos que prefere ver o copo meio cheio. Desconfio dos optimistas ingénuos, mas fujo a sete pés (se não torcer nenhum) dos pessimistas empedernidos que gastam muito tempo e energia a queixar-se e a incomodar os outros com os seus lamentos. No fundo, apesar de tentar convencer-me que na maior parte dos dias sou apenas um realista convicto, eu sou é um idealista militante e impulsivo que às vezes se emociona com gestos abnegados. Como o do homem que correu para me ajudar.

Escrevo estas linhas com o computador no colo, as pernas estendidas e o pé direito sobre uma almofada. O tornozelo continua uma bola de ténis e a cabeça meio zonza por causa dos analgésicos (abençoadas drogas). Mas o coração está cheio. E grato. Quando voltar a usar apenas duas pernas, sem canadianas, voltarei ao local onde me atravessei à frente de um carro branco para ver se encontro o benfeitor de cabelo comprido, sotaque nortenho e sandálias pretas. Só para lhe dizer obrigado. E pagar a tal cerveja. E levá-lo ao colo para onde ele precisar.

