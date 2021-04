O atirador está em fuga.

Um morto e um ferido grave num tiroteio em Paris

Um tiroteio em frente ao hospital Henry Dunant, no 16º distrito de Paris, fez um morte e um ferido, ao início da tarde desta segunda feira. Os tiros ouviram-se por volta das 13h40, em frente ao hospital privado da capital, que também funciona como centro de vacinação contra a covid-19.

Segundo os bombeiros, "uma pessoa morreu e outra está gravemente ferida", tendo sido internada, de imediato, nas instalações do hospital. As autoridades não adiantaram ainda as circunstâncias em que terá acontecido a troca de tiros sabendo-se apenas que o atirador fugiu do local numa mota.

Une fusillade vient de se produire à proximité d’un hôpital à Paris (16eme).



1 mort et 1 blessé grave. pic.twitter.com/F5Vw1stNfM — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 12, 2021





