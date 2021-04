Em agosto de 2019, um tornado causou danos graves nos municípios do sul.

Um milhão de euros em doações após tornado de 2019 no Grão-Ducado

Em agosto de 2019, um tornado causou danos graves nos municípios do sul.

Na sexta-feira, 9 de agosto de 2019, rajadas de vento (até 250 km/h) causaram vários prejuízos nos munícipios de Pétange, Rodange, Lamadelaine e Bascharage. As autoridades reportaram 19 feridos e não houve mortes.

Quase dois anos depois, as organizações locais "Käerjeng hëlleft" e "Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng" revelaram o montante angariado para as vítimas e prejuízos do tornado: 1.025.619 euros.

"Uma solidariedade impressionante", sublinham em comunicado os representantes do comité de controlo das doações.

Numa primeira fase, foram criados mais de quatro mil processos em diversas seguradoras. Os que não foram aceites pelas seguradoras foram remetidos ao Ministério da Família, que examinou 36 processos num valor total pouco superior a 384.000 euros. Alguns casos ainda estavam suspensos no final de março de 2021.

A comissão de acompanhamento pagou as primeiras trnaches de indemnização em junho de 2020, num total de 414 mil euros, no âmbito de 81 processos. As outras três prestações foram pagas pelas duas associações em julho (233.032 euros), novembro (242.235,87) e abril de 2021 (93.857,05).

Ao todo, mais de 980 mil euros em doações já foram pagos. O restante será usado para replantar árvores na área do tornado.

