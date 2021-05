Para usar a famosa frase: há um espectro a assolar a Europa. Desta vez ele chama-se Vladimir Putin.

Um espectro assola a Europa

Hugo GUEDES PINTO Para usar a famosa frase: há um espectro a assolar a Europa. Desta vez ele chama-se Vladimir Putin.

O "Comboio da Literatura" chegou finalmente a Minsk e o primeiro impacto recebido pelos passageiros recém-chegados não foi positivo: tudo ali parece cinzento, das ruas até ao céu. E como estes viajantes são escritores, rapidamente aplicam as metáforas cinzentas ao próprio país, oprimido pelo autocrata Aleksandr Lukashenko, reduzido a uma espécie de museu ao ar livre da extinta União Soviética, financiado através de uma "linha de crédito" concedida pelo regime de Putin.

Entre os escritores discutem-se as perseguições e prisões políticas e corre o rumor de uma revolução iminente para derrubar o homem-forte do país. Um membro da oposição, afirmando-se partidário "dos valores e da unidade europeia que acabarão por prevalecer aqui", anuncia aos estrangeiros o boicote das próximas eleições para o "pseudo-parlamento"– um órgão decorativo, pois a Constituição foi alterada para dar quase todos os poderes ao presidente e permitindo-lhe concorrer indefinidamente à sua reeleição.

O boicote não funcionou, a revolução iminente nunca chegou, os valores europeus não prevaleceram ali.

O parágrafo anterior não é surpreendente. Bom, talvez um pormenor seja fora do comum: tudo o que está escrito acima aconteceu há mais de duas décadas. A iniciativa cultural de juntar 105 escritores de 43 países diferentes e pô-los a percorrer a Europa de comboio, recriando o percurso do mítico Expresso Sul-Norte, partindo de Santa Apolónia em Lisboa e passando por Paris, Bruxelas, Dortmund ou Varsóvia, aconteceu no verão... do ano 2000. A Bielorrússia já era um país sufocado. Lukashenko já era o ditador que perseguia e emprisionava. Putin tinha acabado de chegar a presidente da Rússia. O boicote não funcionou, a revolução iminente nunca chegou, os valores europeus não prevaleceram.

Vinte e um anos e seis eleições falseadas mais tarde, a caça aos dissidentes continua ao rubro e Lukashenko está tão confiante na firmeza do seu trono que acaba de desencadear um golpe sem precedentes para silenciar mais um, Roman Protasevich (26 anos). De facto, não está ao alcance de todos enviar um caça Mig29, de fabricação russa, para obrigar um voo comercial da Ryanair a desviar e aterrar abruptamente em território bielorrusso. Que me lembre, tal pirataria aérea de Estado só tinha acontecido uma vez antes e não envolveu civis (foi quando os EUA, pensando que iriam assim apanhar um dos seus dissidentes – Edward Snowden –, obrigaram o avião que transportava o presidente da Bolívia a aterrar de emergência em Viena).

Recapitulemos. Um Estado totalitário ataca de forma ilegal e perigosa, provocando um ataque de pânico a bordo, um avião que ligava Atenas a Vilnius, pertencente a uma transportadora aérea sedeada na Irlanda, transportando 177 passageiros e tripulação que eram na sua maioria lituanos, letões e gregos de férias, e tudo para conseguir prender um opositor político residente na Polónia; todos estes países pertencem à UE. Significa este ataque directo que o inefável Lukashenko, e sobretudo o seu tutor em Moscovo, se consideram suficientemente fortes para cuspir na cara da Europa; ninguém imagina que o mesmo golpe a acontecer com um avião pertencente à United e, cheio de americanos, fazendo a ligação entre Boston e Los Angeles...

Enquanto escrevo, os europeus acabam de aprovar novas sanções económicas ao regime bielorrusso (já estavam várias em vigor), exigindo também a libertação imediata de Protasevich; está correcto, mas é insuficiente. Os autocratas a Leste só entendem a linguagem do hard power, que não sabemos nem queremos falar, e logo cresce o dilema em como lidar com as suas contínuas provocações. Para usar a famosa frase: há um espectro a assolar a Europa. Desta vez ele chama-se Vladimir Putin.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico).

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos – e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.





