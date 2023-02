A tendência foi exacerbada pela pandemia, segundo o relatório da OCDE e da OMS agora divulgado. Portugal está entre os piores da lista.

Sociedade 2 min.

Saúde

Um em cada três adultos na UE não faz exercício suficiente

AFP A tendência foi exacerbada pela pandemia, segundo o relatório da OCDE e da OMS agora divulgado. Portugal está entre os piores da lista.

Mais de um em cada três adultos na União Europeia (UE) não pratica desporto suficiente, uma tendência exacerbada pela pandemia de covid-19 que está a ter um impacto negativo na saúde, sublinha esta sexta-feira um relatório conjunto da OCDE e da OMS.

Menos exercício e má alimentação. Pandemia aumentou risco de obesidade É um alerta do Ministério da Saúde lançado no Dia Mundial de luta contra a Obesidade, que se assinala hoje.

Em 2016, 35,4% dos adultos nos 27 Estados-membros da UE não eram suficientemente ativos de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, que recomenda 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

Quase metade (45%) relata que nunca faz exercício ou pratica desporto, segundo este relatório da OMS e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De entre os 27 Estados-membros da UE, a Finlândia era o país mais bem colocado, com menos de 20% dos adultos a falharem a recomendação da OMS, enquanto Portugal estava no extremo oposto, com mais de 45% dos adultos a ficarem aquém do recomendado.

O baixo nível de atividade física é também comum entre os adolescentes, especialmente nas raparigas: apenas 17,6% dos rapazes e 9,6% das raparigas dizem cumprir a recomendação da OMS de pelo menos uma hora de atividade física moderada a vigorosa por dia.

Exercício suficiente evitaria 10.000 mortes prematuras

E a situação não melhora com a idade: apenas um quarto dos adultos com mais de 55 anos faz desporto ou exercício físico pelo menos uma vez por semana.

As mulheres são também menos ativas do que os homens. A diferença entre os sexos é evidente entre os 15 e 24 anos: 73% dos homens praticam desporto ou fazem exercício físico pelo menos uma vez por semana, em comparação com 58% das mulheres.

Luxemburgo entre os países europeus onde cidadãos mais praticam exercício Melhor que os residentes no Luxemburgo estão os finlandeses. Em sentido contrário, Portugal está em último.

A condição socioeconómica das pessoas também influencia os resultados: apenas 24% das pessoas que se consideram da classe trabalhadora dizem fazer exercício pelo menos uma vez por semana, em comparação com 51% das pessoas que se consideram de uma categoria social mais rica.

A pandemia de covid-19 agravou a situação: enquanto que o confinamento levou alguns adultos a fazerem mais exercício, a maioria fez o contrário. Mais de metade dos europeus reduziram a sua atividade e apenas 7% planeiam ser mais ativos fisicamente uma vez terminada a pandemia, salienta o estudo.

Mas se todos atingissem os níveis de atividade recomendados pela OMS, mais de 10.000 mortes prematuras de pessoas de 30 a 70 anos poderiam ser evitadas todos os anos. A esperança de vida aumentaria em 7,5 meses para aqueles que são insuficientemente ativos.

Além disso, os Estados-membros da UE poupariam 0,6% dos seus orçamentos de saúde, refere o relatório.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.