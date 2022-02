A conclusão é de um estudo conduzido em julho de 2021 pela Jobs.lu, a maior plataforma de recrutamento digital do Luxemburgo.

Saúde mental

Um em cada cinco trabalhadores já teve pesadelos com o chefe

Maria MONTEIRO A conclusão é de um estudo conduzido em julho de 2021 pela Jobs.lu, a maior plataforma de recrutamento digital do Luxemburgo. Nele participaram 470 empregados e gestores e, entre os primeiros, 44% admitem já se ter demitido devido a uma má relação com o chefe.

O inquérito procurou documentar e compreender a dinâmica da relação entre funcionários e gestores no local de trabalho através da perceção e expectativas que têm uns dos outros. Os dados recolhidos não são animadores, pois evidenciam o impacto nocivo que uma má relação com o chefe tem no bem-estar e saúde mental dos trabalhadores luxemburgueses.

Segundo a Jobs.lu, mais de 20% dos inquiridos já teve pesadelos com o chefe, sendo que um em cada cinco já procurou apoio psicológico por temer pela sua saúde mental, informou Hanna Arnoldy à RTL.

Além disso, 18% dos trabalhadores reconheceram que, no passado, pediram para mudar de equipa dentro da empresa devido aos problemas na relação com a sua liderança atual.

Separação rigorosa entre trabalho e vida privada

A Jobs.lu analisou, também, os comportamentos que os empregados classificam como gestão inadequada. Os três mais referidos foram as ameaças informais por parte do gestor (58%), o desrespeito para com outros empregados nas suas costas (47%) e as críticas de colegas em público (47%).

A separação rigorosa entre trabalho e vida privada foi uma necessidade apontada por 40% dos inquiridos, sendo que 19% dos trabalhadores admitiram que tentariam evitar interagir com o seu chefe fora do local de trabalho.

1/3 dos trabalhadores confia no chefe

Adicionalmente, foi pedido aos empregados que avaliassem o nível de competência do seu gestor. Já os gestores deveriam atribuir uma classificação a si próprios. Os resultados ilustram a disparidade entre as perceções de ambos: a pontuação média dada pelos trabalhadores aos chefes é de 5,9/10 e a auto-avaliação dos gestores é de 8,7/10. Não surpreende, pois, que só um em cada três (30%) diga confiar no seu superior.

A Jobs.lu quis, ainda, identificar os fatores que podem ajudar os gestores a construir e manter uma boa dinâmica com os funcionários. Entre elas, destacam-se a descrição de funções clara e bem definida (58%), um programa de aprendizagem e desenvolvimento (50%) e a definição de um conjunto claro de indicadores e objetivos de desempenho (49%).



