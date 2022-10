Este ano a mortandade no rio Oder - que serve de fronteira entre a Alemanha e a Polónia - foi a prova de que os cursos de água são uma ameaça para todos os seres vivos.

"Um dia, poderemos nadar no Sena". Mas falta muito para a poluição zero em 2050

Telma MIGUEL

O número é terrível: 300 mil europeus morrem por ano por causa da poluição do ar e este ano a mortandade no rio Oder - toneladas de peixes mortos deram à costa tanto na Polónia, como na Alemanha - foi a prova de que os cursos de água são uma ameaça para todos os seres vivos. A Comissão apresentou esta quarta-feira uma proposta para reduzir a poluição do ar e da água em 50% até 2030. E fazer pagar a indústria farmacêutica e cosmética pelos seus crimes nos rios. Mas é pouco e tarde, dizem os ambientalistas.



Em 2050, alinhado com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão quer acabar com a poluição. Os europeus estão tão habituados a viver (e a morrer) com ela, que parece um sonho inatingível. Esta tarde, o vice-presidente da Comissão responsável pelo Clima, Frans Timmermans, disse que “um futuro de poluição zero é possível se dissermos adeus aos combustíveis fósseis, passarmos para a mobilidade limpa, para uma agricultura sustentável e para dietas saudáveis, entre outras mudanças”.

Mas para chegar a 2050 com este objetivo concretizado “é urgente começar hoje”, disse Timmermans, acreditando que se as novas leis sobre a utilização de plásticos de uso único entraram rapidamente em vigor foi porque os co-legisladores perceberam a urgência de proteger o ambiente e os oceanos. E espera que o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu definam as suas posições sobre a proposta o mais depressa possível para que um acordo se faça muito depressa.

Um dia, disse um dirigente da Comissão Europeia, “poderemos nadar no Sena, em Paris”. A utopia não é assim tão absurda, até porque isso é agora possível nos canais de Copenhaga onde a poluição da água foi tratada nos últimos anos com tolerância zero.

Nos tempos do confinamento da covid-19, os cidadãos viram como efeito colateral positivo as suas cidades ficarem com ar mais fresco e limpo, e regressar a isso, mas agora com a economia a funcionar é, segundo Timmermans, um pedido claro dos europeus.

E, recordou o vice-presidente da Comissão, “todos os dias recebemos nova informação de como a saúde pública é diretamente posta em perigo pela poluição. Os bebés têm agora micro plásticos no sangue, e os PFAS (químicos que não desaparecem no ambiente) estão no peixe e nos vegetais que comemos. As diretivas que queremos rever estão ultrapassadas - uma até tem 30 anos. Mas os avanços científicos e a tecnologia avançaram e temos a obrigação de pôr a legislação a par disso. E, mais, ainda pagamos pela poluição. Em impostos e em vidas humanas. Quando mais adiarmos mais sofreremos.”

A proposta é atacar a poluição em dois aspetos: no da prevenção e no fazer pagar pela poluição. A tarefa de impor multas e cobrá-las caberá a cada um dos países.

O ar que respiramos. Uma década para uma “mudança drástica”

Em 2019, por causa poluição atmosférica, 300 mil cidadãos da União Europeia encontraram a morte mais cedo do que o esperado, segundo um estudo da Agência Europeia do Ambiente. Além disso, as partículas finas suspensas no ar das cidades ou em zonas fortemente industrializadas provocam asma, e outros graves problemas respiratórios e cardíacos, que são problemas de saúde graves ou incapacitantes e, ao mesmo tempo, são um fardo nas economias.

Muitos cancros estão correlacionados com a poluição do ar. A poluição do ar tem ainda acoplada uma caraterística de profunda iniquidade: afeta sobretudo os mais vulneráveis – crianças, idosos, e pessoas com problemas de saúde - e também as comunidades mais pobres, que vivem em zonas com uma mais fraca qualidade de ar.

Em setembro de 2021, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou novas normas sobre critérios de poluição atmosférica com o objetivo de evitar milhões de mortes. Foi revista para valores muito mais baixos a quantidade máxima de partículas em suspensão no ar considerada como segura.

Esses “standards” da OMS, segundo a previsão da Comissão, levarão mais de 10 anos a alcançar na UE, mesmo com a aplicação da nova diretiva de qualidade do ar. As associações ambientalistas europeias já estão a acusar a Comissão de ter feito uma proposta má e pouco ambiciosa, ao aceitar níveis de poluição que os cientistas da OMS reportaram como nocivos.

Timmermans justificou que no momento atual não há a tecnologia nem os meios económicos de chegar na Europa aos valores definidos pela OMS como ideais. Por causa dessa impossibilidade “técnica”, na proposta de nova diretiva advoga-se a revisão regular dos standards, a primeira será em 2028. Mas propõe-se que o valor anual para o principal poluente, o PM 2.5, seja cortado para metade até 2030.

Mesmo perante estas reticências, em 2030, segundo os cálculos apresentados, a qualidade do ar europeu será “dramaticamente melhorado”, levando a benefícios anuais entre os 42 mil milhões de euros e os 121 mil milhões de euros. Com um investimento de 6 mil milhões de euros por ano.

A guerra é má para o ambiente

Há ainda um fator a ter em conta. No contexto da guerra e da necessidade de recorrer a fontes de produção de energia mais poluentes, sobretudo na Europa Central, onde o carvão está a regressar, há o perigo de os nossos céus se tornarem ainda mais turvos.

A Clean Air Action Group, uma federação ambiental húngara, já alertou que a decisão do governo de Budapeste de não limitar o preço do gás irá levar muitos húngaros a usarem madeira e combustíveis sólidos para se aquecerem neste inverno, o que levará a que o ar dentro das suas casas se torne um risco de saúde grave. A queima de sólidos é a principal causa de poluição na Hungria e segundo a Agência Europeia de Ambiente mata cerca de 13 mil pessoas por ano. Em 2022 poderá ser muito pior.

A revisão da diretiva europeia sobre qualidade do ar irá assegurar ainda, segundo a proposta da Comissão, que os que tenham a sua saúde afetada por níveis tóxicos de partículas no ar tenham direito a compensações, no caso em que haja violação das leis europeias - quer a nível individual, quer em ações coletivas. Deverá haver ainda melhor informação e transparência sobre a qualidade do ar e penalizações para os infratores.

Segundo Timmermans, a Comissão estará sempre pronta a ajudar os municípios a implementar métodos de monitorização e políticas de redução de partículas poluentes. Ironicamente, durante muitos anos, a Rue de la Loi, em Bruxelas, onde se encontram os edifícios sede da Comissão e do Conselho, era das artérias mais poluídas da UE, com níveis de partículas finas muitas vezes acima do recomendado.

Microplásticos e patogénios monitorizados nas águas residuais

A legislação sobre poluição da água e tratamento de resíduos urbanos serão também revistas, segundo a proposta da Comissão. “A morte massiva de peixes no rio Oder, na Polónia, neste ano, mostra como a combinação de temperaturas extremas das alterações climáticas e a poluição podem criar condições adversas para a biodiversidade”. A novidade da proposta desta quarta-feira apresentada é que são acrescentadas 25 novas substâncias em relação às quais há tolerância reduzida nos cursos de água. E em relação às outras, o limite passa a ser mais estrito.

Nos dejetos urbanos vão começar a ser monitorizados micro plásticos e vai ser também regularmente investigada a presença de patogénios. “Isto foi algo que aprendemos na pandemia. As águas residuais permitem-nos saber exatamente onde os patogénios estão e podemos assim estar ativamente a combatê-los”, disse Timmermans.

Os esgotos urbanos vão tammbém ser usados como um recurso. Nas estações de tratamento vai ser promovida a recuperação de minerais e nutrientes, que podem ser usados como fertilizantes, e ainda ser produzida energia renovável através da recuperação dos gases que se formam na fermentação orgânica. “Isto é um bom modelo de negócio”, sublinhou Timmermans.

Os 92% micro poluentes tóxicos encontrados nos esgotos urbanos provêm de farmacêuticos e cosméticos e, por isso, irá ser criada uma extensão da responsabilidade do produtor, que obrigará as indústrias a pagar o custo da sua limpeza, em linha com o princípio em vigor na UE de poluidor-pagador. Este peso atirado para estas indústrias levá-las-á a procurar soluções tecnológicas e ao desenvolvimento de produtos sem impacto no ambiente.

“Neste momento, o custo de os remover cai sobre as empresas de água e os municípios, e claro, sobre os contribuintes”, considerou Timmermans.





