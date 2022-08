A criança de 12 anos foi encontrada inconsciente no dia 7 de abril. Está, desde então, em morte cerebral.

Um desafio do Tik Tok deixou Archie em coma. Os pais lutam para não desligarem as máquinas

Hollie Dance e Paul Battersbee vivem o maior pesadelo de qualquer pai há vários meses e conseguiram, mais uma vez, adiar a retirada das máquinas de suporte de vida que mantém Archie, de 12 anos, vivo.

O drama desta família começou a 7 de abril, quando Hollie encontrou o filho Archie inconsciente, com uma ligadura no pescoço. A mãe acredita que o colapso aconteceu por causa de um desafio do Tik Tok, o "Blackout challenge", em que os internautas cortam o fornecimento de oxigénio para o cérebro até perder a consciência.



A criança foi transportada para o Royal London Hospital, em Londres, e o diagnóstico oficial foi "morte cerebral". Está em coma há três meses.

Iniciou-se uma batalha judicial entre o hospital e os pais, que se recusam a aceitar a recomendação dos médicos para desligar as máquinas que têm mantido os sinais vitais da criança. Os médicos garantem que o corpo da criança vai colapsar eventualmente, por falência de órgãos e, em seguida, insuficiência cardíaca, mesmo com os tratamentos de suporte de vida, mas a família mantém acesa a esperança e acredita na recuperação da criança.

Corrida contra o tempo

O Supremo Tribunal do Reino Unido tinha decidido desligar as máquinas ao meio-dia desta quarta-feira, depois do caso ter passado por todas as instâncias no país. No entanto, horas antes, Hollie e Paul lançaram um recurso de última hora para o Tribunal de Justiça Europeu, que decidirá agora o futuro de Archie.

"Esperamos e rezamos para que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) olhe favoravelmente para a nossa candidatura. Não desistimos de Archie até ao fim", disse a mãe esta quarta-feira, no exterior do Royal London Hospital, em Whitechapel.



"Foi recebido esta manhã pelo tribunal um pedido de emergência para suspender a cessação dos cuidados", confirmou o gabinete de imprensa da CEDH à AFP. "A decisão do tribunal deve ser proferida ainda hoje", disse o gabinete.

O pedido foi feito ao abrigo da Lei 39 do Tribunal, que ainda tem jurisdição no Reino Unido (apesar do Brexit), e que lhe permite ordenar "medidas provisórias" quando os requerentes enfrentem "um risco real de danos irreparáveis" para a vida.

Hollie confirmou ainda aos media ingleses tem sido contactada por médicos de todo o mundo, incluindo Japão e Itália, que garantem poder ajudar Archie a recuperar, estando a família a considerar tirá-lo do país.

