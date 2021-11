Passageiro regressava da África do Sul e aterrou em Frankfurt.

Um caso da nova variante detetado na Alemanha

Os casos da nova variante Omicron começam a surgir a uma velocidade preocupante e já estão na Europa. Depois da Bélgica e das suspeitas de casos no Países Baixos, confirma-se agora que chegou à Alemanha.

O caso num passageiro que chegou da África do Sul foi confirmado pelo ministro do Estado para os Assuntos Sociais da Alemanha Kai Klose, no Twitter. "A variante Omicron provavelmente já está presente na Alemanha", escreveu.

Os testes realizados na noite de sexta-feira à pessoa em causa, que chegou ao aeroporto de Frankfurt revelaram "várias mutações típicas do Omicron".

Reviravolta no combate à pandemia

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC na sigla original) alertou esta sexta-feira que a nova variante do vírus SARS-CoV-2 suscita "sérias preocupações de que possa reduzir significativamente a eficácia das vacinas e aumentar o risco de reinfeções".

