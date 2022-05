Comissão prevê entrada em funcionamento em 2025, permitindo o acesso dos europeus aos seus dados clínicos em qualquer sítio da União. E poderá revolucionar a investigação científica.

União de saúde

Um banco de dados de saúde com 450 milhões de cidadãos

Telma MIGUEL

O momento certo para avançar é agora, disse o vice-presidente da Comissão Europeia Margaritis Schinas, na apresentação esta terça-feira do European Health Data Space – EHDS (Espaço Europeu de Dados de Saúde). O EHDS está previsto entrar em funcionamento em 2025, “um ano depois de ser adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho”, anunciou a Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides, bastante convicta de que estas duas instituições vão avançar rapidamente com o trabalho técnico e o acordo político para lançar o projeto.

“Este EHDS é revolucionário e vem numa altura em que faz uma grande diferença para a Europa”, considerou Schinas, usando uma espécie de slogan “Os dados de saúde são poder”. A proposta de criação do EHDS, segundo disse, é única no mundo: “É um marco na nossa transformação digital e uma revolução na história médica europeia”, garantiu.

“O porquê desta proposta é muito óbvio. Temos um banco de dados europeus riquíssimo, mas estamos a dar um uso muito ineficaz a este tesouro. Colocando muitas dificuldades aos cidadãos para terem acesso aos dados de saúde. E não há melhor “timing” do que agora, neste mundo pós-pandémico, quando estamos a deixar de lutar contra o fogo para começarmos o trabalho de construção”. Segundo Margaritis Schinas, o objetivo é criar uma União de Saúde forte e robusta.

E este suporte digital, segundo disse, é a espinhal dorsal da União de Saúde, que começou a ganhar forma quando se percebeu, durante a pandemia, que a União Europeia não tinha instrumentos conjuntos para lutar contra ameaças globais. A covid-19 fez os Estados-membros repensarem a saúde e entenderem que é a altura de avançar com uma coordenação a partir de Bruxelas também em questões sanitárias.

O EHDS será um banco de dados de saúde onde estarão registados os dados dos cerca de 450milhões de cidadãos da União Europeia no MyHealth@EU, o que permitirá, segundo explicou a comissária Kyriakides que “um português em viagem a Paris, possa mostrar ao médico francês que consulta os seus dados de saúde para poder ser mais fácil o diagnóstico. Sem necessidade de repetir exames que já tenham sido feitos. Ou um doente oncológico que precise de ficar mais tempo noutro país possa levantar os medicamentos”. Para as pessoas com doenças raras, esta nova ferramenta pode revelar-se crucial, salientou. Onde quer que se encontre no espaço europeu qualquer cidadão poderá aceder aos seus dados. Por outro lado, disse, o cidadão terá inteira responsabilidade sobre as suas informações, “podendo restringir o acesso a quem quiser”, garantiu.

Muito importante para as pessoas com doenças raras, esta possibilidade de acesso e partilha “fará com que tenham acesso a cuidados de saúde personalizados em todos os países.”

Privacidade e controle dos dados

Kyriakides salientou que a proposta de lei que foi apresentada esta terça-feira assenta em duas palavras: “A primeira palavra-chave é confiança, a segunda é respeito. E todo o enquadramento que criámos para o EHDS respeita os cidadãos e respeita os pacientes. Há uma forte proteção à segurança e privacidade dos dados”.

Além de ser uma ferramenta para a saúde dos indivíduos e para o pessoal médico, o EHDS tem outra vertente que a Comissão antecipa como crucial: “Com esta base de dados podemos revolucionar a maneira como usamos dados para pesquisa, inovação ou tomar decisões políticas. Isto pode levar à criação de novos medicamentos, novos antibióticos, criar uma medicina personalizada e novos equipamentos médicos”. Os investigadores poderão aceder a uma enorme base de dados do mundo real (os registos clínicos dos tais 450 milhões de cidadãos). No entanto, sublinhou, esses dados serão acedidos com condições: “A indústria e os investigadores têm que pedir autorização e está assegurada uma completa anonimidade das informações”. A Comissão prevê que esta recolha e uso de dados possa mudar o jogo na pesquisa em doenças particularmente desafiantes como o cancro, o Alzheimer e as doenças raras.

União de Saúde a ser construída desde 2020

A criação da União Europeia de Saúde começou em 2020 -com as lições aprendidas da pandemia. Segundo Stella Kyriakides, os primeiros passos foram a mudança dos mandatos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), a criação de uma nova autoridade de saúde, a HERA (Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias), que já está a funcionar, e ainda com o projeto de luta contra o cancro, Europe Beating Cancer Plan. A proposta do EHDS – que irá agora ser apreciada e desenvolvida pelo Parlamento Europeu e pelos 27 países – é a penúltima do plano da Comissão para a União Europeia de Saúde. No final de 2022 será apresentado o capítulo final, com a proposta de nova legislação para a indústria farmacêutica. Segundo Kyriakides, toda a arquitetura da União de Saúde vai permitir “resistir e lidar com crises e desafios e oferecer aos cidadãos o que eles esperam na área da saúde. A pandemia da covid-19 mostrou-nos a importância das ferramentas digitais e de como elas podem acelerar o cuidado dos doentes”.

Um dos exemplos citados – que parecia ser impossível criar à partida – foi o certificado digital de vacinação da UE . “Com ele criámos um ‘gold standard’ para a viagem em segurança”. O facto de o certificado, inicialmente polémico, ter sido criado em meses, com os países a voluntariarem-se para montar as infraestruturas rapidamente, deixa Kyriakides confiante de que mais uma vez o EHDS terá a cooperação de todos os governos da UE: “Tendo em conta o que vimos na pandemia, estou muito confiante de que esta proposta será discutida e apoiada porque mostra o poder da cooperação”.

Financiamento garantido pelos fundos de Recuperação e Resiliência

Para o financiamento do projeto, Schinas disse haver disponível 800 milhões de euros, desde o programa EUforHealth, EUDigital, Digital Europe, Horizon, e, ainda, sublinhou Schinas, dos fundos de Recuperação e Resiliência (que varia entre os 10 a 12 milhões de euros em cada país) que estão a ser entregues, nos quais estão contidos objetivos para a digitalização na área da saúde.

Kyriakides lembrou ter explicado aos eurodeputados a necessidade de ter fundos robustos para a União de Saúde e que “a única maneira de melhorar a

saúde dos cidadãos é fazendo uso de toda a informação que existe por aí”. A absoluta necessidade de informação ficou bem patente nos primeiros tempos da pandemia. “Lembro-me bem do desespero que todos sentimos quando não havia nenhuns dados sobre a covid-19”, sublinhou Margaritis Schinas.

Neste momento os países estão em diferentes estágios de digitalização, mas a Comissão espera que em 2025-26 haja um terreno comum para que todos possam estar conectados ao MyHealth@eu. “Isto vai ser revolucionário a nível mundial”, sintetizou a comissária europeia da Saúde.

