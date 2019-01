O apelidado o Rei do Atum, dono de uma cadeia de restaurantes de sushi japoneses, pagou este preço recorde no primeiro leilão do ano do mercado do peixe Toyosu em Tóquio. Uma pechincha de 9.800 euros por quilo.

Um atum de 275 quilos foi vendido por 2,7 milhões de euros no Japão

O apelidado o Rei do Atum, dono de uma cadeia de restaurantes de sushi japoneses, pagou este preço recorde no primeiro leilão do ano do mercado do peixe Toyosu em Tóquio. Uma pechincha de 9.800 euros por quilo.

O fundador da empresa Sushi-Zanmai e dono de uma cadeia de restaurantes de sushi, Kiyoshi Kimura, conhecido como o rei do atum, não deixou os créditos por mãos alheias e despendeu 333. 600.000 yenes japoneses, cerca de 2,7 milhões de euros por um atum gigante com 275 quilogramas.

O atum foi pescado no norte do Japão e o preço que alcançou duplica o record de 155 milhões de yenes por um peixe da mesma espécie de de similar tamanho comprado em 2003. Os 2,7 milhões de euros significam que cada quilo ficou pela módica soma de 9.800 euros.

Apesar das nuvens negras que ameaçam a existência do atum, espécie ameaçada de extinção sobretudo pela gulodice dos japoneses, o preço alcançado por este espécime é várias vezes superiores ao preço normal de mercado que está fixado em menos de 100 euros o quilo.

Apesar disso, Kiyoshi Kimura não se manifestou arrependido: "o preço foi um bocadinho mais caro do que pensava, mas espero que os nossos clientes o apreciem e comam-no". Fica por saber quanto custará o sashimi de tão caro peixe.

O popular mercado de peixe de Tóquio, tradicionalmente situado em Tsukiji converteu-se numa das grandes atrações turísticas da capital japonesa. No ano passado foi mudado para a ilha artificial de Toyosu, na baia de Tóquio. Este foi o primeiro leilão desde o ano novo.





