A publicação do livro "Os Coveiros", de Victor Castanet, obrigou o grupo francês a ser mais transparente, mas não teve grande impacto na qualidade dos cuidados.

Um ano após denúncias de maus-tratos nos lares Orpea, "nada mudou para os utentes"

AFP A publicação do livro "Os Coveiros", de Victor Castanet, obrigou o grupo francês a ser mais transparente, mas não teve grande impacto na qualidade dos cuidados.

A emoção suscitada há um ano pelas revelações do livro "Les Fossoyeurs" ("Os Coveiros", em português) sobre os comportamentos abusivos do grupo francês Orpea levou a controlos reforçados, regras orçamentais mais rigorosas e mais transparência, mas não mudou nada na falta crónica de pessoal nas unidades residenciais para idosos, sublinham os atores do setor.

O primeiro a ser afetado pelo tsunami mediático, o grupo Orpea inicialmente negando qualquer ato ilícito e depois alterou a sua estratégia: despediu os seus principais dirigentes e anunciou que queria melhorar as suas práticas. Mas a empresa, que tem sido alvo de várias investigações legais, encontra-se em dificuldades financeiras e está a fazer esforços para finalizar um plano de reestruturação da dívida.

Para o autor de "Os Coveiros" (ed. Fayard), Victor Castanet, que está satisfeito por ter desencadeado "um debate social", a Orpea já não tem um "sistema" destinado a maximizar os lucros em detrimento do bem-estar dos residentes e funcionários, e através da apropriação indevida de dinheiro público.

Inspeções são agora exigidas a cada dois anos

A nível interno, o diálogo social melhorou claramente, de acordo com uma delegada da CGT entrevistada pela AFP, que preferiu manter o anonimato. "Antes, a direção simplesmente não nos dava ouvidos. Agora podemos falar uns com os outros, num clima calmo", mesmo que "alguns diretores regionais, formatados à medida da antiga Orpea, ainda estejam presentes", acrescenta.

Os sindicatos da Orpea estão igualmente expectantes com as novas eleições marcadas para 9 de março, tendo os tribunais anulado o resultado anterior por ter sido manipulado pela antiga direção em benefício de um sindicato "interno" - como Victor Castanet relatou.

Inicialmente centrado na Orpea, o escândalo também teve consequências no conjunto do setor dos lares de idosos privados, associativos e públicos.

Em todo o lado, os controlos foram reforçados: enquanto anteriormente cada estabelecimento só era inspecionado de 20 em 20 anos, o governo ordenou o controlo, no prazo de dois anos, dos 7.500 estabelecimentos existentes em França. Até 31 de dezembro, cerca de 1.400 tinham sido ou estavam em vias de ser inspecionados. E 120 inspetores deverão ser recrutados até ao final do ano para reforçar o número de efetivos responsável por estas inspeções.

"Evolução deve ter lugar a longo prazo"

Além disso, um decreto emitido em abril obrigou os estabelecimentos a serem mais transparentes quanto aos seus serviços e à sua gestão dos montantes cobrados aos residentes.

"Não mudou tudo da noite para o dia porque nem tudo tinha de mudar", disse Florence Arnaiz-Maumé, delegada geral da Synerpa, o sindicato dos lares privados. "Haverá um antes e um depois de 'Os Coveiros', mas a evolução deve ter lugar a longo prazo", assegura.

Para "restaurar a confiança do público", o Synerpa apresentou esta semana uma "carta" de dez compromissos, já assinada pelos principais grupos do setor. Prevê a publicação de indicadores sobre a qualidade dos cuidados prestados aos residentes, mas também sobre a qualidade de vida no trabalho dos funcionários, bem como uma análise dos riscos de maus-tratos.

"A transparência não faz necessariamente a qualidade"

No entanto, "a transparência não faz necessariamente a qualidade", observa Annabelle Vêques da associação Fnadepa, que agrupa cerca de 1.200 diretores de lares. "Não é porque o número de funcionários é mostrado que os idosos serão melhor tratados", acrescenta esta gerente, que também duvida da eficácia dos controlos anunciados pelo governo: segundo ela, na maioria dos casos, os inspetores ficam satisfeitos com os documentos contabilísticos e administrativos enviados por e-mail pelos diretores.

"Esperávamos que este escândalo levasse a algo de concreto. Mas no dia-a-dia, nada mudou para os utentes", observa. "Ainda há falta de pessoal, não houve qualquer melhoria na qualidade dos cuidados, e o governo ainda não implementou a sua lei sobre os idosos."

Para Laurent Garcia, dirigente num lar de idosos que foi uma das fontes de Victor Castanet para a sua investigação, "as pessoas que trabalham na profissão querem mudar as coisas, mas não o governo. O livro ajudou a levantar o véu sobre a situação dos idosos, mas este véu voltou a cair".

