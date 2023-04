1% da população embolsou dois terços da riqueza criada desde 2020.

Ultra-ricos contra a plebe

Hugo GUEDES A justiça fiscal é um dos grandes combates do nosso tempo e passa por um imposto sobre as grandes fortunas.

O crescimento económico global recuperou bastante bem dos tempos de pandemia… em média. O problema é que a média é uma medida estúpida, que esconde muitas verdades diferentes. Dentro da "recuperação", há países ganhadores e perdedores, e sobretudo há indivíduos ganhadores e perdedores.

Em 2020 e 2021 o mundo gerou alguns 25.000.000.000.000 de euros em nova riqueza - e dois terços desta acabaram nos bolsos de apenas 1% da população. Os restantes 99% (nós, portanto) digladiaram-se pelo terço restante.

A história das últimas cinco décadas não é muito mais que isto: quem tem pouco a ver o seu dinheiro sugado para quem já tem muitíssimo, em contas bancárias escondidas no Luxemburgo, Suíça e ilhas Caimão. O fenómeno não é novo, mas intensificou-se nos últimos três anos.

Hoje, a pobreza extrema está em crescimento acelerado (pela primeira vez no último quarto de século). Hoje, quase dois mil milhões de seres humanos que vivem do seu trabalho e por ele são (bem) taxados vivem em países onde a inflação é mais alta que o ritmo de crescimento dos seus salários.

Ao lado destes trabalhadores (embora num mundo à parte de luxuosos condomínios e jactos privados) vivem os ultra-ricos que não pagam impostos, ou quando muito pagam taxas irrisórias. Exemplos factuais há muitos, e são só a ponta do icebergue: o segundo homem mais rico do mundo, Elon Musk, não pagou um cêntimo de impostos em 2018; Jeff Bezos, o terceiro mais rico, pagou zero dólares de impostos em 2007 e 2011.

A cada ano que passa, os 1% mais ricos nos EUA evadem 163 mil milhões de dólares que eram devidos aos cofres públicos. Para a Europa há menos dados (provavelmente aqui os media estão mais domesticados, e o futebol serve como boa distracção), mas sabemos, por exemplo, que em França, um país conhecido pelas altas taxas de imposto sobre quase tudo, as 370 famílias no topo da pirâmide social - entre elas a de Bernard Arnault, o homem mais rico do planeta - pagam entre 2% e 3% de imposto sobre os rendimentos.

Há um limite de tensão além do qual uma sociedade se desmorona; há um limite para o número de vezes que um pai ou uma mãe aguentam olhar para os seus filhos famintos enquanto os ultra-ricos contemplam números virtuais num ecrã de computador. Foram, aliás, estas mesmas frases que um grupo de 200 milionários levou até à cimeira de Davos, em janeiro, exigindo dos presentes ACÇÃO em taxá-los - até porque a inacção é, a prazo, muito mais custosa.

Essa acção é para começar imediatamente. A Oxfam calcula que um imposto de 5% sobre todos os multimilionários do mundo arrecadaria 1,7 milhões de milhões de dólares por ano, o suficiente para tirar da pobreza 2 mil milhões de pessoas.

A nível europeu, uma proposta recente no Parlamento Europeu menciona (como exemplo já estudado academicamente) uma taxa de 1,5% aplicável às fortunas acima dos 50 milhões de euros que poderia não só reduzir a desigualdade extrema, mas também financiar as difíceis transições social, ecológica e energética que é imperativo fazer.

A justiça fiscal é um dos grandes combates do nosso tempo e passa por um imposto sobre as grandes fortunas. A solução está aí, à vista de todos, e são cada vez os milionários que a exigem. O que esperam os nossos políticos para a aplicar? Mais revolução nas ruas?

