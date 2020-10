A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) pede a intervenção do Governo.

ULC contra encerramento de agências bancárias nas aldeias

Susy MARTINS A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) pede a intervenção do Governo.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) critica os encerramentos recentes de agências bancárias nas aldeias do Luxemburgo, bem como de alguns balcões dos correios (Post Luxembourg). A reação do organismo surge depois de o BGL BNP Paribas ter anunciado na semana passada o fecho de sete agências espalhadas um pouco por todo o país.

No entender da ULC estas medidas são anti-sociais e lembra que o fecho destes balcões nos sítios mais remotos vão prejudicar milhares de pessoas, sobretudo os mais vulneráveis e os idosos. O organismo acusa mesmo as instituições bancárias de privilegiarem o lucro em detrimento dos interesses dos clientes. E lança um apelo ao Governo, nomeadamente ao ministro das Finanças, Pierre Gramegna, para que intervenha em prol da população. Relembre-se que o Estado é o acionista maioritário do BCEE e da Post Luxembourg.

O BGL BNP Paribas segue assim os passos do banco público Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat (BCEE) que no início deste ano manifestou a intenção de encerrar 11 agências. Antes mesmo do BCEE já os correios tinham começado a fechar vários balcões.

Setor financeiro foi o menos afetado pela pandemia Embora a economia luxemburguesa, no geral, continue a sentir os impactos da crise sanitária, os bancos até aumentaram a atividade.

Apesar de admitir que há cada vez mais pessoas a utilizarem os serviços online dos seus bancos recorda que "ainda existem muitas pessoas que têm de se deslocar a uma agência para tratar de assuntos bancários correntes".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.