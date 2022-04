A União Europeia quer manter a capacidade de produzir três a quatro mil milhões de vacinas por ano.

UE quer manter capacidade de produção de vacinas para futuras crises sanitárias

A União Europeia pretende manter a maior parte da capacidade de produção de vacinas alcançada atualmente, após o incremento da capacidade em resposta à pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira a Comissão Europeia. O objetivo é estar melhor preparada para crises sanitárias que possam acontecer no futuro.

"Após um aumento sem precedentes com a pandemia de covid, a UE atingiu uma capacidade de produção equivalente a três ou quatro mil milhões de vacinas por ano. A iniciativa +EU FAB+ permitir-nos-á manter alguma desta capacidade operacional para futuras crises sanitárias", disse o Comissário do Mercado Interno Thierry Breton.

Bruxelas vai lançar concurso para produção de vacinas em grande escala

Bruxelas vai lançar também um concurso para fabricantes com instalações na Europa para produzir vacinas em grande escala, utilizando três tecnologias diferentes (ARN mensageiro, proteína recombinante ou vetor viral).

"Precisamos de nos preparar para diferentes cenários de uma forma coordenada. (...) Improvisação e fragmentação não é uma opção. De bombeiros (face à emergência da covid-19), precisamos de nos tornar o arquiteto de uma União de Saúde que proteja a saúde pública, a resiliência da sociedade e a economia", disse a Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, citada pela AFP.

A situação na frente da covid-19 "oferece aos Estados-Membros a oportunidade de reforçar a sua vigilância sanitária, os seus sistemas de saúde e a sua preparação global" para futuras pandemias, disse o executivo da UE.

No entanto, a pandemia ainda não acabou. Por isso mesmo, a Comissão apela à UE a manter-se vigilante contra um possível ressurgimento em força do coronavírus. Para tal, é preciso uma "intensificação da vacinação", adotando "sistemas de vigilância baseados na obtenção de estimativas fiáveis e representativas", "testes orientados" e "sequenciação de amostras suficientes" para controlar com precisão a circulação de variantes.

