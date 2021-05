UE. Luxemburgo é o país com mais divórcios e dos com menos casamentos

O Grão-Ducado tem uma média de 3,1 divórcios por mil habitantes.

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia (UE) com a taxa de divórcios mais alta e um dos que regista menos casamentos. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat, e referentes a 2019, o Grão-Ducado tem uma média de 3,1 divórcios por mil habitantes. Esta é a mais alta taxa da UE, partilhada ainda pela Letónia e Lituânia.

O Eurostat faz a comparação com 1964 e mostra que nesse ano os divórcios no Grão-Ducado eram muito menos frequentes, com 0,4 casos por mil habitantes.

A média na UE em 2019 é de 1,8, enquanto Malta e Irlanda são os países onde há menos divórcios, com 0,7 casos por mil habitantes.

Quanto ao casamento, o Luxemburgo tem uma média de 3,5 matrimónios por mil habitantes, a terceira taxa mais baixa da UE. Em 1964 a média era quase o dobro, com 6,6 casamentos.

Portugal, com 3,2, tem ainda menos casamentos, enquanto a Itália é o país onde menos se casa, com 3,1, abaixo da média europeia de 4,3 matrimónios por mil habitantes. Já o Chipre é o Estado-membro com mais casamentos, 8,9 por mil habitantes.



