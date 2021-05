Após decisão de Biden na quarta-feira, a Comissão Europeia vai discutir a medida. Também os 27 chefes de Estado, na cimeira do Porto irão na sexta avaliar a opção que poderá acelerar o acesso de países pobres às vacinas.

UE admite apoio ao levantamento de patentes de vacinas

Telma MIGUEL Após decisão de Biden na quarta-feira, a Comissão Europeia vai discutir a medida. Também os 27 chefes de Estado, na cimeira do Porto irão na sexta avaliar a opção que poderá acelerar o acesso de países pobres às vacinas.

"Estamos abertos a discutir a questão que foi ontem lançada ao fim do dia pela administração Biden", disse esta quinta-feira repetidamente a porta-voz da Comissão Europeia Dana Spinat aos jornalistas que na conferência de imprensa insistiram se havia mudança de opinião.

Há duas semanas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que não concordava com o levantamento do direito de propriedade intelectual sobre as patentes das vacinas contra a covid-19. Há meses que várias organizações e instituições têm feito pressão para que as farmacêuticas libertem os seus direitos, de forma a que os países mais pobres as possam produzir de forma mais barata. A situação calamitosa na Índia está a tornar a discussão mais premente.

Dana Spinat reiterou que a discussão está aberta no seio da Organização Mundial de Saúde e da organização Mundial do Comércio. E que esta poderá ser "uma das opções para acelerar a vacinação no mundo inteiro". A porta-voz da Comissão Europeia acrescentou, no entanto, que "aumentar a produção continua a ser essencial", e que "neste momento a Comissão está a considerar todas as possibilidades" de fazer com que a luta mundial contra a covid-19 acelere. Mas "não há solução mágica", salientou.

Spinat não conseguiu informar os jornalistas se a proposta dos EUA de quarta-feira - de apoiar o levantamento de patentes no seio da Organização Mundial do Comércio - era do conhecimento prévio da União Europeia. De acordo com esta responsável da Comissão, a UE tem contribuído para o esforço global de acabar com a pandemia com a sua contribuição para o mecanismo Covax (que recolhe fundos para enviar para países em vias de desenvolvimento) e com a autorização de exportação.

Ao abrigo do mecanismo de autorização de exportação de vacinas, de 29 de janeiro até 3 de maio, foram vendidas 178 milhões de doses produzidas em território europeu para 45 países terceiros. O Japão recebeu 72 milhões, o Reino Unido 18,5 milhões e o Canadá 18,4 milhões de doses, sendo estes países os que estão no top 3 dos maiores clientes.

