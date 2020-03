A Ucrânia registou esta terça-feira, 3, o seu primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, informou o vice-ministro da Saúde ucraniano, Víktor Liashko.

Ucrânia regista primeiro caso de coronavírus

"Ontem [segunda-feira], dissemos que tínhamos quatro casos suspeitos e hoje foi confirmado [o contágio pelo novo coronavírus] numa pessoa", disse Liashko numa conferência de imprensa em Kiev, segundo a agência Ukrinform.

Trata-se de um homem que regressou recentemente da Itália, após fazer uma escala num aeroporto romeno, segundo o canal de televisão 112 Ucrânia.

O homem foi internado num hospital regional em Chernivtsi, no oeste do país, e a sua condição é estável. A sua mulher, que acompanhou o marido na viagem, está isolada em casa.

O Ministério da Saúde está ciente de todas as pessoas que estiveram em contacto com o homem infetado e as autoridades estão em comunicação com estas, disse o vice-ministro.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.