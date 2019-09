O Twitter anunciou esta sexta-feira, 20, que eliminou mais de 10.000 perfis em seis países para compartilhar notícias falsas e propaganda política.

Twitter apaga milhares de contas que divulgam "fake news"

O Twitter anunciou esta sexta-feira, 20, que eliminou mais de 10.000 perfis em seis países para compartilhar notícias falsas e propaganda política.

Esta sexta-feira, 20, num texto publicado no blogue oficial, o Twitter informou que milhares de contas na Arábia Saudita, Egito, Espanha, Equador, Emirados Árabes Unidos, China, foram apagadas porque estas estavam a ser usadas para desinformação e tentativa de controlo de alguns movimentos políticos por parte dos governos.

"Divulgamos seis conjuntos de dados adicionais que abrangem cinco jurisdições separadas. De acordo com as nossas políticas de manipulação de plataforma, suspendemos permanentemente todas as contas", escreveu o Twitter.

Arábia Saudita

Investigações detetaram um pequeno grupo de seis relatos ligados ao aparelho da media estatal na Arábia Saudita, que estavam envolvidos em esforços coordenados para ampliar as mensagens que eram benéficas para o governo saudita. Embora ativos, os relatos neste conjunto apresentaram-se como meios de comunicação jornalísticos independentes, enquanto escreviam no Twitter narrativas favoráveis ao governo", pode ler-se no comunicado.

A Arábia Saudita, juntamente com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, têm imposto um boicote económico ao Qatar desde junho de 2017, acusando a nação do Golfo de ter ligações com grupos extremistas e estar muito perto do Irão.

O Twitter também fechou a conta do conselheiro do tribunal real saudita Saud al-Qahtani. O confidente próximo do príncipe Mohammed bin Salman, que dirigia o centro de notícias da Riade e administrava um exército eletrónico que defendia a sua imagem, foi implicado na morte do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, em outubro de 2018, mas nunca foi formalmente acusado.

Emirados Árabes Unidos e Egito

Os principais alvos destes países eram o Qatar e Irão e Iémen e a operação era gerida pela DotDev, uma empresa privada de tecnologia que opera nos EAU e no Egito.

No site, pode ler-se: "Removemos uma rede de 273 contas originárias dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e do Egipto. Essas contas foram interconectadas nos objetivos e táticas: uma operação de informação multifacetada que visava principalmente o Qatar e outros países como o Irão. Também ampliou as mensagens de apoio ao governo saudita. Suspendemos permanentemente o DotDev, e todas as contas associadas a eles, do nosso serviço. Além disso, suspendemos um grupo separado de 4.248 contas operando exclusivamente nos EAU, principalmente no Qatar e no Iémen. Essas contas estavam frequentemente a falar sobre questões regionais, como a Guerra Civil do Iêmen e o Movimento Houthi".

Espanha

"Removemos 265 contas que identificamos como impulsionadoras do sentimento público via online em Espanha. Operadas pelo Partido Popular, essas contas estavam ativas por um período relativamente curto, e consistiam principalmente de contas falsas envolvidas em spamming ou comportamento de retweet para aumentar o tráfego" é a justificação da rede social. Por outro lado, o Partido Popular espanhol garantiu à agência de notícias Efe que nunca criou contas falsas.

"O Partido Popular não criou contas falsas porque considera que a eficácia real nas redes sociais se faz com os seus voluntários reais e as suas contas próprias", justificou a organização política, embora o relatório do Twitter tenha confirmado que as contas foram operadas diretamente por este partido espanhol.

Equador

O Twiter escreve que "no início do verão, removemos uma rede de 1.019 contas no Equador vinculadas ao partido político Aliança PAIS. A rede, composta em grande parte por contas falsas, estava principalmente empenhada em divulgar conteúdo sobre a administração do Presidente Moreno, concentrando-se em questões relativas às leis equatorianas sobre liberdade de expressão, censura governamental e tecnologia. As táticas mais usadas foram a manipulação de hashtag e o retweet de spam".

China (PRC)/Hong Kong

Os protestos em Hong Kong são a principal causa da eliminação de contas com conteúdos falsos, operados sobretudo pelo governo chinês. "Em agosto, revelámos que tínhamos identificado uma rede de mais de 200.000 contas falsas com sede na RPC que tentavam semear a discórdia sobre o movimento de protesto em Hong Kong. Hoje, estamos a publicar conjuntos de dados adicionais relativos a 4.301 contas que foram mais activas nesta operação de informação para aumentar a sensibilização e a compreensão do público".