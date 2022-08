O antigo chefe de segurança do Twitter acusou a rede social de esconder vulnerabilidades do sistema de segurança e mentir sobre luta contra contas falsas (bots).

Twitter acusado de "falhas graves e chocantes" por antigo chefe de segurança

AFP O antigo chefe de segurança do Twitter acusou a rede social de esconder vulnerabilidades do sistema de segurança e mentir sobre luta contra contas falsas (bots).

Num documento de 84 páginas enviado no mês passado ao regulador da bolsa de valores dos EUA (SEC), ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e à Comissão de Concorrência dos EUA (FTC), que foi revelado na terça-feira pelo Washington Post e CNN, Peiter Zatko denunciou "falhas graves e chocantes, ignorância intencional e ameaças à segurança nacional e à democracia".



Numa declaração enviada à AFP, o Twitter já respondeu e assegurou que a segurança e a proteção de dados estão entre as prioridades e a queixa está "cheia de inconsistências e inexatidões". A empresa também acusou o antigo gestor de oportunismo, com o objetivo de "prejudicar o Twitter, os seus clientes e os seus acionistas".

Na queixa, Zatko cita servidores desatualizados, software vulnerável a ataques e afirma que os executivos do Twitter esconderam o número de tentativas de hacking por parte das autoridades e membros da administração dos EUA.

Afirma ainda que a empresa dá mais prioridade ao crescimento da sua base de utilizadores em detrimento da luta contra o spam e os bots. Em particular, Zatko chamou mentira a um 'tweet' de maio do chefe da plataforma, Parag Agrawal, em que este escreveu que o Twitter estava a fazer todos os possíveis para detetar e remover spam o mais rapidamente possível.

A questão das contas falsas está no centro da batalha legal entre Twitter e Elon Musk, com o bilionário a acusar repetidamente a empresa de tentar minimizar a proporção de contas falsas e spam, estimada em 5% pela plataforma. Musk usou este argumento para justificar o abandono do seu plano de comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares, no início de julho, e evitar o pagamento de taxas de rescisão.

"Já intimámos Zatko e achamos estranho o seu despedimento e de outros funcionários-chave à luz do que descobrimos", disse Alex Spiro, um dos advogados do Musk, num e-mail à AFP. Zatko foi despedido em janeiro por "liderança ineficaz e mau desempenho", de acordo com um porta-voz do Twitter.

De acordo com o Washington Post e a CNN, o Comité de Inteligência do Senado dos EUA quer encontrar-se com Zatko para discutir estas acusações.



