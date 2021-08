Piscina de resort sem água potável

Quando viajamos a nossa curiosidade pode ser tal que perdemos a noção do nosso impacto sobre aquele lugar ou comunidade.

Varadero é uma península de areia “abençoada por deus e bonita por natureza” que se espraia da ilha de Cuba durante 20km, com águas quentes e cristalinas, onde o Golfo do México encontra o Atlântico.



Durante muitos anos tive uma sobranceria que só se explicava pelo meu elitismo sobre “toda a gente vai a Punta Cana e a Varadero mas eu não”. No final dos 90, era ver aquele cartão de crédito a render nas Caraíbas durante os anos dourados da maioria PS de António Guterres, Portugal a bombar com a Expo-98, crescimento socialista de Terceira Via inspirado em Tony Blair e Anthony Giddens, a UE a consolidar no pós-Guerra Fria: acreditar no Estado Social e na distribuição do socialismo de champanhe e glamour. Correu bem, como vimos.

Um dia fui a Varadero. Já tinham passado vários anos sobre o meu trabalho em Cuba, e aprendi que até os cubanos vão a Varadero sempre que podem (não têm sobrancerias made in Europe). Fui num fim-de-semana prolongado, para um resort não muito extravagante, nem demasiado baratucho: não eram casais em lua-de-mel, nem famílias canadianas em pacote excêntrico. Na altura, foi tudo o que precisava após meses na demasiado urbana, e sempre alerta e poluída, Havana: uns dias na praia-piscina, televisão por cabo, cama grande de hotel. Há uma razão, percebi, para os americanos lá terem construído mansões.

Não gosto particularmente de praia e não me revejo no pacote de férias de 10 dias no mesmo lugar, sobretudo se estou a sete mil km de casa. Há realmente resorts incríveis, com mais de duas e três piscinas, vários bares, e restaurante italiano, mexicano, japonês, ou típico, só de grelhados, consoante a fome. Os meus resorts foram sempre básicos: buffet quente e frio, e alguém que nos traz uma bebida fresca à beira-mar.

Um dia uma amiga contou-me que um dos seus sonhos era conhecer todas as ilhas das Caraíbas. E falou-me de San Andrés, um paraíso colombiano em pleno Caribe. Preparava-me para lá ir em trabalho de campo e ouvi todas as recomendações de cafés, praias, hotéis e restaurantes.

Fiquei numa casa alugada com colegas com quem partilhava o projecto de investigação. Foi-nos informado que, ao contrário dos magníficos resorts recomendados, a nossa água potável era muito escassa. Semanalmente vinha um camião encher-nos o tanque. E se a água se nos acabava, tínhamos de comprar garrafão. Alguns bens de consumo nem sempre estavam disponíveis: de farmácia, ou de comida, mesmo a que seria local como peixe, fruta ou água de coco. E sobretudo devíamos ter atenção ao lixo, porque a ilha tinha um grave problema de resíduos. Havia demasiados visitantes para a quantidade de lixo que uma pequena ilha como San Andrés podia processar. Com o turismo, havia sobrecarga populacional tal que, literalmente, o lixo tinha de ser retirado pelas autoridades colombianas e levado para o continente para ser tratado. Isto quando não estava em depósito, longe do mar cristalino e dos resorts confortáveis das Caraíbas. Como contava um colega: uma das colinas mais altas de San Andrés tem a torre de telecomunicações. A outra é feita de lixo.

Rapidamente, aquela sensação do all inclusive do resort foi pelo cano. Mesmo ali ao lado do paraíso de um conforto pago por quem veio da Europa, do Canadá ou da Colômbia, três piscinas de água doce, sucos de fruta fresca, saladas verdes lavadas com água potável, chuveiros infinitos para tirar o sal e areia fina da praia, cocktails com gelo moído, havia pessoas que sustentavam, trabalhavam, viviam da economia dos resorts e não podiam sequer ter água em casa.

Os sanandresanos sabem que vivem num dos últimos paraísos do planeta mas têm um enorme ressentimento em relação ao turismo de resort, uma espécie de presente envenenado que lhes dá trabalho mas lhes retira anos de paz, segurança e qualidade de vida. Uma prenda abençoada por deus, mas tóxica por natureza, enfim, all exclusive.

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo. Escreve às quartas-feiras.

