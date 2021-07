Mulher de 83 anos e jovem de 18 tornam-se, respetivamente, na mais velha e no mais jovem ser humano a ultrapassar a linha invisível que separa a atmosfera do espaço, onde há ausência de gravidade. Veja as imagens.

Turismo espacial

Fundador da Amazon inaugura viagem comercial ao espaço com sucesso

Mulher de 83 anos e jovem de 18 tornam-se, respetivamente, na mais velha e no mais jovem ser humano a ultrapassar a linha invisível que separa a atmosfera do espaço, onde há ausência de gravidade. Veja as imagens.

Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, foi protagonista, esta terça-feira, do segundo voo comercial ao espaço em pouco mais de uma semana. Há nove dias, o multimilionário norte-americano Richard Branson chegou aos 85 quilómetros de altitude com o Unity da Virgin Galactic.

Através do New Shepard, um foguetão fabricado pela empresa Blue Origin, transformou os sonhos de criança em realidade. Jeff Bezos viajou acompanhado por outras três pessoas neste voo suborbital que atingiu os 100 quilómetros de altitude durante 10 minutos. O irmão mais novo, Mark Bezos, de 53 anos, Olivier Daemen, um estudante de 18 anos dos Países Baixos, e Wally Funk, de 82 anos.

Olivier Daemen tornou-se no mais jovem ser humano a viajar ao espaço e Wally Funk fez história não só por ser a mulher mais velha a conseguir o mesmo feito. Aquela que foi a primeira instrutora de voo numa base militar norte-americana tentou várias vezes participar no programa espacial dos Estados Unidos. Apesar de passar todos os testes e ter melhores registos que vários homens que foram selecionados mais tarde para serem astronautas, Wally Funk nunca conseguiu viajar ao espaço.

Foi às 13 horas locais que descolou a nave espacial a partir de West Texas, nos Estados Unidos. Três minutos após a descolagem, a cápsula First Step separou-se do foguete e continuou o voo até atingir uma altitude de mais de 100 quilómetros acima da superfície terrestre, cerca de sete minutos após a descolagem, onde deixa de haver gravidade.

A cápsula aterrou no deserto do Texas com três pára-quedas a amortecerem a descida. Apesar de não ter entrado na órbita da Terra, a nave atravessou a chamada Linha Kármán, que é considerada a fronteira invísivel entre a atmosfera e o espaço.

