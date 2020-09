Após a instalação do primeiro radar inteligente no Luxemburgo, na N11 entre Waldhof e Gonderange, em junho deste ano, o Luxemburgo prevê instalar um radar semelhante na autoestrada A13.

Túnel Markusberg vai ter radar inteligente

Susy MARTINS Após a instalação do primeiro radar inteligente no Luxemburgo, na N11 entre Waldhof e Gonderange, em junho deste ano, o Luxemburgo prevê instalar um radar semelhante na autoestrada A13.

A informação foi confirmada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do adr, Jeff Engelen. O radar inteligente calcular a velocidade média a que um condutor circula num troço determinado por duas colunas-radar, uma em cada extremidade, equipadas com câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção. Os radares identificam a viatura através da matricula. Quem ultrapassar a velocidade média necessária para percorrer o troço, é multado.

Segundo François Bausch, ainda estão a decorrer estudos, sendo que o início da fase de testes está prevista para meados de 2021. O radar na N11 mede a velocidade média num troço de 3,8 quilómetros. Durante os primeiros três meses do funcionamento do radar de Waldhof, cerca de 1500 condutores foram 'fotografados' em excesso de velocidade.

