CFL

Túnel de Schieburg. Inspeções não apontavam perigo de colapso

Diana ALVES A reabertura do túnel de Schieburg está prevista para meados do próximo mês.

As conclusões das inspeções não apontavam para a iminência de um colapso de parte do túnel de Schieburg. Foi o que disse no Parlamento Henri Werdel, diretor da gestão de infraestrutura dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL).

O responsável foi ouvido pelos deputados da Comissão da Mobilidade, a pedido do grupo parlamentar do Partido Pirata, que quis ter acesso aos relatórios sobre as obras de manutenção do túnel de Schieburg.

Túnel de Schieburg vai reabrir em abril Os trabalhos de reparação do túnel ferroviário estarão concluídos na data prevista, confirma a CFL.

Perante os deputados, Henri Werdel apresentou o conteúdo dos relatórios das inspeções realizadas em 2016 e 2021, inspeções que acontecem de cinco em cinco anos.

O responsável sublinhou que o incidente no túnel aconteceu durante as obras na abóbada do túnel e não numa situação normal de circulação de comboios. Frisou ainda que não foi detetado qualquer problema que apontasse para a possibilidade de um desabamento.

O colapso aconteceu a 27 de agosto do ano passado. A reabertura do túnel de Schieburg está prevista para meados do próximo mês de abril.



