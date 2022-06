Desde há um ano que esta família a residir em Esch procura novo lar. Sem sucesso, porque não têm contratos de trabalho efetivos. Em breve, vão ficar sem teto para morar.

Tudo o que ela precisa é de um teto para os seus filhos no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Marlene e o marido estão desesperados. O seu contrato de arrendamento acaba de expirar e não foi renovado porque o proprietário quer vender a casa. Desde há um ano que procuram novo lar para eles e para os três filhos, sem sucesso, porque não têm contratos de trabalho efetivos. Em breve, vão ficar sem teto para morar.

A aflição de Marlene aumenta a cada dia que passa, após o final do contrato de arrendamento, na semana passada, da sua casa em Esch, onde mora com o marido e os três filhos, Fabiana, de 15 anos, Anderson, de nove anos, e Naíma, de um ano. Precisamente desde há um ano, quando o antigo senhorio lhe comunicou que ia vender o apartamento e que o contrato não seria renovado, que Marlene se lançou na procura de um novo lar para a família. Já perdeu a conta aos anúncios de arrendamento de apartamentos que respondeu e aos contactos que fez para agências imobiliárias.

O resultado tem sido sempre o mesmo: "Não lhes podemos alugar esta casa. O proprietário não aceita inquilinos com contratos de trabalho temporários e ATI. Nem sequer chegamos a ver as casas, ficamos logo eliminados", conta esta mãe de família de 39 anos, que há 11 reside no Luxemburgo. Está também inscrita no alojamento de renda acessível na comuna há um ano, mas sem sucesso.

Sempre pagámos a nossa renda a tempo e horas. E vamos continuar a pagar. Marlene

Esta imigrante nascida em Portugal, com origens em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, decidiu em 2011 trocar o Barreiro pelo Luxemburgo, "em busca de uma vida melhor" e onde já residia há dez anos o seu companheiro e futuro pai dos seus dois filhos mais novos. Antes de engravidar da terceira filha, Naíma, Marlene ficou sem emprego, mas teve direito ao Rendimento Mínimo Garantido (RMG), agora Rendimento de Inserção Social (Revis).

Desde abril de 2021 foram registados 449 casos de despejo de inquilinos no Luxemburgo. Marlene poderá bem ser o caso que se segue. Foto: António Pires

Já o seu marido encontra-se há dez anos a trabalhar como jardineiro, recebendo o salário na forma de Afetação temporária de Inclusão (ATI), trabalhando e recebendo assim ordenado, "em vez de estar em casa a receber o Revis, porque ele nunca quis estar inativo". "Sempre trabalhámos e queremos trabalhar", vinca Marlene, contando quando Naíma ficou mais crescida procurou emprego, e desde março está como empregada de limpeza de uma associação. "Tenho um contrato de trabalho temporário, mas estou feliz por estar de novo a trabalhar", explica.

A busca por uma nova casa começou ainda quando Marlene recebia o RGM e o marido o ATI. "Já nessa altura ninguém nos quis alugar casa, por causa de estarmos com apoios, embora seja um dinheiro sempre garantido ao final do mês", diz Marlene, considerando estas recusas das agências imobiliárias uma injustiça enorme."Sempre pagámos a nossa renda a tempo e horas. E vamos continuar a pagar. É o primeiro dinheiro que colocamos de parte no início do mês. Apesar de sermos uma família grande, e com salários à justa, conseguimos gerir o nosso rendimento mensal, pagar a renda e cobrir as necessidades dos nossos filhos", garante esta imigrante, salientando que "nunca teve dívidas".

A casa onde por enquanto habitam tem três quartos, um para o casal, outro para as meninas e um para o menino, como exige a legislação no Luxemburgo. Marlene tem sempre as contas na ponta do lápis: "Nós os dois trazemos perto de quatro mil euros dos nossos salários e recebemos cerca de 900 euros de abono pelos meninos. No máximo, podemos pagar uma renda de 1600 euros, mas mesmo assim não nos aceitam como inquilinos. Todos justificam a negativa pelo meu contrato temporário e o ATI do meu marido".

Mal soube que ia ficar sem teto inscreveu-se também na comuna de Esch, para uma habitação acessível. Também aqui os contactos para saber novidades têm sempre a mesma resposta. "Não temos casas disponíveis para a sua família e há outros casos mais urgentes", realça esta portuguesa confessando a sua "enorme angústia".

O atual senhorio, uma empresa, quer a casa vazia para a remodelar e tornar a vender. "Claro que não temos dinheiro para comprá-la, por isso temos de sair. Mas vamos para onde?". Marlene expôs o seu desespero ao senhorio. "Ele disse-me que podíamos ficar mais três meses, até setembro, aqui em casa, mas depois temos de sair. Mas se há um ano que ninguém me aluga uma casa, vai ser em três meses que vou conseguir? E, se não conseguirmos, para onde vamos viver?", declara a portuguesa quase com lágrimas nos olhos, confessando ainda o seu "medo de um dia para o outro o senhorio mudar de ideias e nos obrigar a sair mais cedo".

Desde abril de 2021 foram registados 449 casos de despejo de inquilinos no país, decididos na justiça, anunciou no mês passado o ministro da Habitação, Henri Kox, numa resposta parlamentar. Destes processos, os Juízes de Paz suspenderam 26 decisões de despejo. Em maio deste ano, havia 227 procedimentos de autorização de despejo a decorrer nos tribunais do país.

Situação muito difícil

A habitação é o maior problema do Luxemburgo e o que mais preocupa os residentes. "Está cada vez mais difícil as pessoas conseguirem arrendar uma casa. E mais difícil se torna quando quem procura tem contratos precários e mais difícil se tem família grande", confirma Luís Macedo, dono de uma imobiliária no país. Isto para além das três rendas que os inquilinos têm de pagar adiantado.

"Depende sempre dos senhorios e há uns mais compreensíveis que aceitam estes contratos, mas é cada vez mais difícil", assume o agente imobiliário. Além de que apartamentos ou moradias maiores são ainda mais escassos. A legislação exige que a renda da casa represente até 1/3 do rendimento mensal, para que se fique com 2/3 para viver mensalmente e fazer face a todas as despesas.

Por outro lado, há condições fixas ao nível da habitação para os inquilinos: "Se um casal tem, por exemplo, dois filhos de sexo diferente tem de alugar uma casa com três quartos, para que cada filho tenha o seu próprio quarto. No caso da família com três filhos aplica-se o mesmo principio, um quarto para as meninas e outro para os meninos", lembra Luís Macedo."Com a inflação, os preços do arrendamento subiram muito, a situação está muito complicada. Há cada vez mais pessoas a optar por comprar casa em vez de alugar. Outras estão a mudar-se para as fronteiras dos países vizinhos", adianta.

Procurar uma habitação além-fronteiras é, "infelizmente a única solução, de momento", considera também Andreea-Madalina Mezaros, investigadora de doutoramento do Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser), especialista em habitação e mudança social (gentrificação), explicando como o arrendamento se tornou numa situação de risco para senhorios e inquilinos.

Os proprietários estão cada vez mais exigentes. "É cada vez mais difícil para um proprietário encontrar um bom inquilino. A definição de bom inquilino evoluiu: já não basta ter um contrato de trabalho de duração indeterminada (CDI) e um bom salário. Outros elementos também contam agora: o empregador tem uma boa reputação no mercado? Qual é a função que ocupa o potencial inquilino?", exemplifica a investigadora.

E há arrendatários que fazem ainda uma "investigação mais profunda" sobre o potencial inquilino, exigindo-lhes "os recibos de renda da anterior casa, perguntam qual o motivo porque querem mudar, e entram em contacto com o antigo senhorio para saber se a pessoa tinha a renda em dia, se causava distúrbios no bairro, entre outras questões".

Muitos proprietários querem garantir que não terão problemas com o futuro inquilino, para não sairem prejudicados do negócio. "Já não se trata de uma situação de 'ganhador-ganhador' (troca recíproca onde todos ganham): antigamente a renda era mais do que suficiente para cobrir o crédito imobiliário do proprietário, agora mal dá para pagar esta prestação. Em certos casos, estes proprietários terão ainda de desembolsar centenas de euros para pagar o montante total da prestação do empréstimo, além de terem tido muito mais dificuldade em obter o financiamento do que outrora", refere Andreea-Madalina Mezaros, com estudos feitos sobre o mercado de habitação no país.

Atualmente, o arrendamento assenta na "malevolência, uma situação 'perdedor-perdedor', em que ambas as partes esperam sempre o pior, do outro lado", esclarece a investigadora. Perante tudo isto, aumentam as dificuldades de quem procura casa ou apartamento, sobretudo de quem tem um contrato de trabalho mais precário.

Para os arrendatários, "é mais aceitável" ter um jovem solteiro com um contrato CDD do que uma família. Não é apenas a renda que desempenha um papel importante, mas também a garantia de ter um inquilino solvente (sem rendas em atraso e que mereça o crédito) durante muito tempo. "Para evitar ter de se perder tempo todos os anos à procura de um novo candidato, mesmo que o proprietário aumente o valor da renda".

Cerca de 12 mil famílias à espera de casa

A lista de espera por uma habitação acessível é longa no Luxemburgo. A Sociedade Nacional de Habitações Acessíveis (SNHBM, na sigla original) tem atualmente 8.017 famílias inscritas para arrendamento de uma casa com rendas acessíveis e 3.766 para aquisição de habitação popular, informou ao Contacto o gabinete de comunicação da SNHBM. Na fila deste organismo, há famílias numerosas como as de Marlene: "Para arrendamento estão inscritas 863 agregados com três ou mais filhos, e 716 destas famílias para compra de habitação". O tempo para o arrendamento é mais longo do que para aquisição de casa, assume este organismo.

Na aquisição, as famílias numerosas têm "prioridade" em relação a candidatos solteiros, e nas "habitações unifamiliares", porque a Sociedade visa dar casas com dimensão adequada ao agregado candidato. Assim, explica a SNHBM "um solteiro só pode comprar um apartamento que tenha entre um a três quartos, no máximo, consoante se trata de um projeto em colaboração com a comuna, ou de um projeto do próprio SNHBM".

Também no âmbito de projetos conjuntos, "os agregados familiares com duas ou mais crianças têm prioridade, pelo que tempo de espera é mais curto do que para um candidato sozinho". As candidaturas "têm resposta dentro de algumas semanas, se se for selecionado". A SNHBM dispõe atualmente de terrenos para construção futura de 3.030 habitações acessíveis.

