Tuberculose. Luxemburgo não regista aumento de casos

Diana ALVES A garantia é do médico Bruno Leydier, da Liga Médico-Social, citado pela rádio pública 100,7.

O número de casos de tuberculose no Luxemburgo não está a aumentar, como tem acontecido noutros países. A garantia é do médico Bruno Leydier, da Liga Médico-Social, citado pela rádio pública 100,7.



Excluindo os anos 2020 e 2021 – durante os quais, devido à pandemia, houve menos migração –, o médico fez a comparação com o ano de 2019. Nesse ano, foram detetados no Grão-Ducado 50 casos de tuberculose. Este ano, entre janeiro e outubro, foram diagnosticados 40.

Feitas as contas, tem havido, em média, cinco casos por mês desde o início do ano, tal como em 2019. Considerando a fraca incidência da doença no país, Bruno Leydier diz que a vacinação é necessária.

De acordo com dados divulgados na semana passada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de incidência de tuberculose no mundo aumentou 3,6% no ano passado face a 2020.



