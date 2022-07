Duas turistas, uma austríaca e outra romena, foram mortas por um tubarão perto de Hurghada, no Mar Vermelho.

Ataque

Tubarão mata duas turistas no Egito

"As duas mulheres, uma austríaca e outra romena, foram atacadas por um tubarão enquanto nadavam na zona do Sahel Hachich, a sul de Hurghada", disse o Ministério do Ambiente do Egipto, adiantando ainda no domingo que "toda a atividade está proibida durante três dias" nas praias do sul de Hurghada (sudeste). Foi aberta uma investigação sobre o incidente.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros austríaco confirmou à AFP "a morte de um nacional austríaco no Egipto", sem dar mais pormenores. Sabe-se apenas que "um turista austríaco teve o seu braço esquerdo arrancado" por um tubarão, avança o ministério.

Segundo a agência de notícias austríaca APA, a vítima tinha 68 anos e estava de férias no Egipto desde o início de junho com o parceiro egípcio.

Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros romeno confirmou que a embaixada naquele país tinha "sido informada por telefone (domingo) por um agente de viagens da morte de um cidadão romeno em férias".

Os tubarões no Mar Vermelho raramente atacam os nadadores se estiverem dentro dos limites permitidos. Em 2018, um turista checo foi morto ao largo de uma praia egípcia no Mar Vermelho, tal como um alemão em 2015. Em 2010 uma mulher alemã morreu e quatro outros turistas ficaram gravemente feridos em ataques com tubarões ao largo de uma praia em Sharm el-Sheikh, a estância turística mais famosa do Egipto.

