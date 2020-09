Trump proposto para nomeação a Nobel da Paz

A indicação para a nomeação foi apresentada por Christian Tybring-Gjedde, membro do parlamento norueguês, na sequência do acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos promovido pelo Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump foi indicado para nomeação ao Prémio Nobel da Paz devido aos seus esforços para ajudar a negociar um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, noticiou a Fox News.

A indicação foi apresentada por Christian Tybring-Gjedde, deputado no Parlamento norueguês pelo Partido do Progresso (direita populista), que elogiou os esforços de Trump para resolver conflitos prolongados em todo o mundo. "Pelo seu mérito, penso que tentou criar paz entre nações mais do que a maioria dos nomeados para o Prémio [Nobel] da Paz", afirmou Tybring-Gjedde numa entrevista à Fox News.

Na carta dirigida ao Comité Nobel, em que nomeia o inquilino da Casa Branca, o parlamentar salientou o papel da administração Trump no estabelecimento de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e espera que outros países da região sigam as pegadas de Abu Dhabi. "Este acordo poderia mudar as regras do jogo, tornando o Médio Oriente uma região de cooperação e prosperidade", alegou.

O deputado salientou também o "papel-chave" do presidente dos EUA em "facilitar o contacto entre as partes em conflito", citando como exemplos a disputa fronteiriça entre a Índia e o Paquistão, o conflito entre as duas Coreias, bem como o papel que desempenhou ao lidar com o programa nuclear de Pyongyang.

Outro ponto a favor de Trump, diz Tybring-Gjedde, é a decisão de Trump de retirar um grande número de tropas americanas do Médio Oriente. O atual ocupante da Casa Branca já foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz de 2018 pelo mesmo legislador, na sequência da cimeira entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un em Singapura.

