O Presidente do Brasil e toda a comitiva que o acompanhou recentemente aos EUA estão em vigilância, depois do chefe da secretaria da comunicação ter sido diagnosticado com Covid-19. A embaixada norte-americana já pediu informações.

Trump já pediu informações sobre o brasileiro que obrigou Bolsonaro a despistar coronavírus

Fábio Wajngarten é o homem de quem se fala. O chefe da secretaria da Comunicação acompanhou Jair Bolsonaro a um jantar oferecido por Donald Trump, na Flórida, foi diagnosticado com Covid-19.

Quer o presidente do Brasil quer outros ministros já foram sujeitos a exames médicos para despistar a doença. O Estadão diz que os resultados do chefe de Estado só vão ser conhecidos nesta sexta-feira. Até lá, Bolsonaro junta-se á lista de líderes mundiais em isolamento por causa da pandemia.

AFP

Entre as autoridades que estiveram no país estão o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado federal e filho do Presidente Eduardo Bolsonaro.

Numa nota divulgada pela imprensa, o Palácio do Planalto diz que "o Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto.

EUA pediram informações

Esta tarde, o Globo avançou que a embaixada norte-americana em Brasília contactou o governo para obter esclarecimentos sobre o caso. O jornal relaciona o pedido com o facto de Fábio Wajngarten ter integrado a comitiva que viajou para Miami a convite do Presidente dos EUA, Donald Trump.

AFP

Até agora, no Brasil, há oficialmente 52 casos de Covid-19, segundo um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país na quarta-feira à tarde, apesar da imprensa local assegurar que há pelo menos 69 casos.