Duas alegadas vítimas confrontaram site de viagens porque pretendiam ver os hotéis onde tudo se passou fora das promoções da firma. Contudo, foram convidadas a resumir os seus casos nos espaços de comentários.

TripAdvisor é acusado de desvalorizar casos de violação

Duas mulheres alegadamente violadas em hotéis promovidos pela plataforma TripAdvisor foram convidadas a contar as suas histórias neste site de viagens, conforme revelaram ao diário The Guardian. Este teve acesso à troca de e-mails entre uma das vítimas e a plataforma que se reume deste modo: K revelou à empresa que fora violada por um agente turístico de um hotel promovido no site, contactou os responsáveis da unidade hoteleira e apresentou queixa às autoridades. Na resposta, o TripAdvisor aconselhou-a a escrever, na primeira pessoa, uma crítica no próprio site.

"Nem queria acreditar", contou a alegada vítima, em declarações ao diário britânico. "A sério que estão a pedir para relembrar os detalhes humilhantes do meu próprio ataque sexual?! Esta empresa global incentivou-me a reviver o meu trauma no seu fórum para todos verem e comentarem ou, pior ainda, que o criminoso ainda em liberdade possa responder-me e gozar comigo? Isto faz-me sentir destroçada, desesperada e sozinha", acrescentou.

Para a convencer a seguir o conselho, o site de viagens enviou-lhe cinco links com relatos feitos por outras alegadas vítimas de abuso sexual por parte de empregados de hotéis. Nos dados apurados pelo Guardian há pelo menos outras quatro dezenas de queixas sobre abusos ou tentativas de abuso sexual com elementos de unidades hoteleiras como protagonistas, embora somente 14 tenham recebido respostas dos próprios hotéis, do site de viagens ou de operadores turísticos.

Christine, de 44 anos e com origem na cidade canadiana de Toronto, também relatou ao diário britânico a sua história de alegada violação, neste caso num hotel das Caraíbas, e mostrou-se muito crítica com a plataforma. "É muito importante e tem o dever de segurança pública, mas este método é inútil, porque pode ser ultrapassado por outras avaliações e muitos utilizadores nem sequer chegam a tomar conhecimento. E questões desta gravidade não devem estar ao lado de comentários sobre coisas como a qualidade dos lençóis", afirmou.

A publicação relata que, há dois anos, o TripAdvisor passou a assinalar com uma etiqueta vermelha, durante três meses, as unidades sob suspeita de ali terem acontecido casos de violação sexual ou outros. Mas as vítimas consideram que isto é insuficiente.



Elementos do TripAdvisor afirmaram ao Guardian que, enquanto não existir uma certeza sobre a forma como os comentários afetam o negócio, o método de comentários e avaliações é “muito útil” para informar viajantes sobre locais onde pretendam ficar ou para onde viajar, indicando ainda que dispõem de pelo menos "uma centena de pessoas" que fazem a moderação dos conteúdos em causa.

O Guardian conclui com a lembrança de que "o TripAdvisor é o maior site de viagens do mundo e, tem todos os meses, conta com perto de 456 milhões de pessoas a aceder em busca de avaliações de hotéis, restaurantes, entre outros, da parte dos próprios utilizadores".

