A cidade vai ser a primeira na Alemanha a testar a tecnologia recentemente desenvolvida nos Países Baixos.

Trier testa sistema para apanhar condutores que usem telemóvel

Redação A polícia do estado alemão da Renânia-Palatinado vai começar a utilizar a tecnologia em junho para identificar as infrações em tempo real.

O aparelho chama-se Monocam e pretende apanhar em flagrante os indivíduos que utilizem o telemóvel ao volante nas estradas de Trier, na Alemanha. Nos primeiros três meses, a tecnologia vai ser testada na esquadra da polícia de Trier, e nos três seguintes, na esquadra de Mainz, capital do estado da Renânia-Palatinado.

O sistema foi desenvolvido pela polícia dos Países Baixos e pela Universidade de Utrecht. Em declarações à dpa, Marcel Masselink, da polícia holandesa, estimou que entre 0,5% a 1% dos condutores serão apanhados a infringir a lei através da vigilância permitida pela Monocam.

Esta quinta-feira, as autoridades conduziram um primeiro teste numa zona de grande trânsito em Mainz. Havia uma placa a informar os habitantes da cidade de que o ensaio estava a decorrer, mas ainda assim foram identificados cerca de 20 motoristas de ligeiros e pesados por hora.

Como funciona o sistema?

A tecnologia baseia-se numa câmara que está posicionada numa ponte e que aciona uma transmissão em direto quando deteta uma mão a segurar num telemóvel, assim como o próprio telemóvel. Depois, os agentes da polícia são notificados para a infração e podem acorrer imediatamente ao local.

O objetivo do projeto-piloto é prevenir acidentes e reduzir ainda mais o número de mortes e ferimentos na estrada, revelou o ministro do Interior. Roger Lewentz disse que os resultados do projeto-piloto serão, posteriormente, apresentados numa conferência organizada pela tutela.

Na Alemanha, o uso do telemóvel ao volante é punível com uma multa de 100 euros e um ponto no Flenbsurg, sistema da carta de condução que pode levar à revogação do documento se o condutor obtiver oito ou mais pontos.

*com DPA

